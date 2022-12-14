中國足球夢2 / 重課業輕體育 中國球迷點出足球落後原因

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國央視主持人白岩松4年前在俄羅斯世界盃期間說，「中國除了足球隊沒去，基本上其他的都去了」，這句話仍適用於這屆卡達世界盃，呼應了官媒叫好「中國元素」，卻又帶點諷刺和尷尬，究竟坐擁14億人口大國，為什麼組不出一支踢進世界盃的足球隊。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海14日電）中國國家足球隊踢不進世界盃，民眾認為，家長重課業輕運動、缺乏良好青訓系統等，難以養成足球文化，結構、體制問題阻礙了優秀足球員的孕育道路。

日本隊在卡達世界盃贏了德國、西班牙等傳統強隊、韓國隊在小組賽勝葡萄牙隊後晉級，媒體紛紛以「爆冷」形容賽事結果。日本隊、韓國隊最終16強止步，卻讓許多中國人問，「同樣的身體素質，他們可以，我們為什麼不行」。

一名在滬年輕人告訴中央社，中國男足踢不進去世界盃是件「很正常的事情」，對於這樣的結果習以為常。他笑稱，「反而進了我會有點不習慣」。

他說，中國家長普遍期望孩子課業學習要好，強烈要求這塊有表現，運動佳的人，也會被要求去學習，熱愛足球、熱愛運動的人，沒有機會進到一個培育體系中，中國足球起不來，這和社會文化有很大關係。

他說，過去曾在日本留學，在地觀察發現，日本教育對於體育非常重視；在中國則只要求學習好，若要有足球強隊，從小開始培育選手是重要的，建議可以把體育納入升學考量，作為鼓勵。

另一名在滬民眾說，中國男足距離上次進世界盃或是一些大賽是很久以前的事了，「如果哪天可以參與到世界盃，我們覺得是個很大的驚喜」，這也是對於國足一個進步的認可。

他認為，可以看到其他歐美或是亞洲國家，體制有利於促進體育發展；在中國，對於孩子的教育，最看重的是讀書學習，雖然說德智體要全面發展，可是「體」沒有完善的體制去鼓勵，家長也不是很贊成孩子去投入體育。

他說，中國人口基數大，很多人也熱愛足球，「但是就是被抓去學習了」，如果可以挖掘一些通道、建立一些制度，有好的政策去帶動有意願發展體育的學生、有好的制度去選拔優秀球員，可以更好地促進足球運動發展。

他提到，平常經常關注的球賽是NBA賽事，這些年CBA（中國男子籃球職業聯賽）可觀賞性也愈來愈高，原因在於有好的運動員被拉到CBA發展，也有些球員旅外學習，可以把好的經驗帶回國內，帶動了水準。（編輯：朱建陵/張淑伶）1111214