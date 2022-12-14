中國足球夢 / 人口多不代表人才多 踢不進世界盃專家有話說

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中國央視主持人白岩松4年前在俄羅斯世界盃期間說，「中國除了足球隊沒去，基本上其他的都去了」，這句話仍適用於這屆卡達世界盃，呼應了官媒叫好「中國元素」，卻又帶點諷刺和尷尬，究竟坐擁14億人口大國，為什麼組不出一支踢進世界盃的足球隊。

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中國足球夢3（中央社記者李雅雯上海14日電）「中國有14億人，為什麼組不出一支踢進世界盃的足球隊」，專家分析，足球勁旅的產生牽涉社會文化、政經環境等面向，人口多不等於人才庫充沛，更不一定和足球很強劃上等號。

資深足球評論員石明謹接受中央社採訪，從足球參與風氣、制度的公平性、旅外企圖心、球隊虛胖砸錢等4個要點剖析這個問題。

石明謹表示，中國有14億人口，這是日本人口數1.25億人11倍多，也遠多於韓國人口數5174萬人；倘若以註冊足球員人數來看，日本約有97萬人、韓國約有70萬人，中國各層卻僅有2.8萬人。

「中國雖然人口基數很大，但是真正參與足球的人數卻是不成比例地低」，他說，中國參與足球運動人數遠低於日、韓，在日常休閒娛樂中，踢足球不是生活選項，在基層足球文化養成上，中國是缺乏的。

足球環境必須有公平性，才能使得優秀人才出線。石明謹指出，中國社會講「關係」，背後往往挾帶利益，過往曾經聽聞，小孩子在中國踢球，若要出場比賽，家長必須對教練有些「表示」；從甲級聯賽到中超，都曾發生假球醜聞。

他提到，日本有球員在歐洲頂級聯賽踢球，韓國也有旅歐球員，中國球員則掛零。在歐洲踢球很辛苦，需要很多努力，中國球員安於現狀、缺乏目標，「球員在國內薪水就高，為什麼要去挑戰更高的聯賽」。中國足球水準一直在下降，顛峰停留在2000至2005年還有球員在英超踢球的時候。

石明謹表示，中國球隊虛胖，老有球隊倒閉，花大錢延攬外籍球員，這不是提升球隊實力的保證；再者，有企圖心的球員會找較高的競技場域，在足球水準待加強環境下，可以找到的外籍球員恐仍同「中國水準」。

「中國希望將足球隊搞起來，卻呈現錢給愈多、球踢愈差的現象」，他說，養成一支足球強隊需要很多過程，參與人口有限，尋覓人才過程又有弊端，成人選手不願意提升自己，花了很多時間、很多錢仍然不行，中國男足世界排名最好曾到40幾名，現在甚至踢不過泰國、越南。

石明謹說，中國選手在桌球、羽球、跳水等單人項目上表現傑出，這在海量人口中確實可以透過長期訓練培育出金牌；足球講求團隊合作，必須是整體的強，才能贏得比賽，「中國足球的問題都不是出於足球，而是社會文化根本問題」。（編輯：朱建陵/張淑伶）1111214