中國足球夢5 / 中國強勢商品經濟 難掩沒球員上場落寞

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中國央視主持人白岩松4年前在俄羅斯世界盃期間說，「中國除了足球隊沒去，基本上其他的都去了」，這句話仍適用於這屆卡達世界盃，呼應了官媒叫好「中國元素」，卻又帶點諷刺和尷尬，究竟坐擁14億人口大國，為什麼組不出一支踢進世界盃的足球隊。

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（中央社記者李雅雯上海14日電）中國官方大力宣傳卡達世界盃「中國元素」，點名球場到周邊商品，被諷獨缺國家隊。分析指出，運動賽事是國族主義體現場域，在世界面前透過贏球擊敗另一個國家，這才有意義。

人民日報11月23日以「中國元素閃亮世界盃」為題刊文，大讚卡達世界盃主場地盧塞爾體育場由中國鐵建國際集團承包建設、中國裁判加入賽事執法、周邊商品「義烏製造」占70%。中國駐卡達大使周劍在新華社專訪中說，中國元素如滿天繁星照亮世界盃。

這些宣傳未被民眾埋單，反倒招來了嘲諷、揶揄。中央電視台主持人白岩松4年前說，「這次俄羅斯世界盃除了中國足球沒去，別的全都去了」，這句話再被翻出來成為熱搜話題，「中國全面參與了卡達世界盃，除了中國隊」。

政治大學新聞學系教授劉昌德研究領域專長於政治經濟學、文化（運動）全球化。他接受中央社採訪表示，球場是國族主義的發揮場域，國家代表隊穿上球衣、兩個國家踢球交戰，構成球迷集體共同想像，贏了球就是擊敗另一個國家。

劉昌德指出，運動發展和國家相扣，國家透過教育體制發展運動，最開始目的都是加強國力，發展到現在，運動賽事帶有國族意涵，一支球隊打敗另一支國家隊時，除了國族認同外，往往也是平反國家恥辱、反抗殖民帝國的象徵。

他舉例，在南美洲球隊擊潰西班牙時，這樣的象徵意義很濃厚，因為西班牙過去是殖民者，非西方國家球隊贏了西方國家，也有這樣的意涵；在台灣棒球隊擊敗日本棒球隊時，這樣的勝利對於球迷來說，格外地有意義。

劉昌德剖析，在足球場上捧起金盃是最重要的事，這讓全世界看到自己的國家贏了其他國家；或者拿到球賽主辦權，也是國家具有影響力的展現，以卡達來說，其足球隊不是強隊，不過他主辦了一場世界盃，這些意義不是透過贊助、廣告置入等其他方式可以替代的。

中國男足在今年2月輸給越南隊，球迷怒吼「誰都可以輸，怎麼可以輸越南」。劉昌德說，中國經濟崛起後，提出「一帶一路」倡議，對於東南亞國家概念是「我可以慷慨地支援這些較窮的小朋友」，帶有經濟優越感，在這樣的氛圍裡，足球隊卻敗給了接受支援的越南，這在國族情感上難接受。（編輯：朱建陵/張淑伶）1111214