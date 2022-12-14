中國足球夢4 / 團體賽不比個人賽 分析指威權體制不利足球發展

團體賽不比個人賽 分析指威權體制不利足球發展

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中國央視主持人白岩松4年前在俄羅斯世界盃期間說，「中國除了足球隊沒去，基本上其他的都去了」，這句話仍適用於這屆卡達世界盃，呼應了官媒叫好「中國元素」，卻又帶點諷刺和尷尬，究竟坐擁14億人口大國，為什麼組不出一支踢進世界盃的足球隊。

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（中央社記者李雅雯上海14日電）一個國家的足球強弱深受政治社會影響，學者分析，威權國家在團隊運動難有出色表現，因為缺乏社會參與、公平制度等要件滋養，人們會看見民主小國踢進決賽，威權大國則否。

中央研究院社會學研究所研究員林宗弘告訴中央社，桌球、體操等單人運動，可以在威權國家、人口大國有效地挑出頂尖選手；足球這類團隊運動很難依這樣方式找到球員，一支足球勁旅的誕生，需要民間開放環境、外圍基礎建設等要項。

林宗弘表示，足球運動發展需要由基層往上帶，有家長社團、民間聯賽、資本投資等多方投入，在社區、地方擴大公民參與，在這過程中孕育出選手。

他說，這些民間集體行動牽涉到了組織、群體，不是威權國家所能允許的發展，集權政府不樂見俱樂部、社團等基層組織被帶動。足球在共產主義國家，難有一個養成脈絡；民主國家開放自由環境較有能力維持競技選拔公平制度。

他說，有些國家有長期的足球文化，一旦沒有好的民主參與、開放環境，沒有球隊互相比拚、沒有旅外選手帶回經驗，最後仍會面臨衰退；足球文化不能單靠政權推動。

林宗弘提到，貧富差距也會影響一個國家足球表現，貧富差距愈大的國家，足球水準可能會趨於下滑，民眾困於經濟條件，疲於應付生活所需，有限資源難以投入教育、運動；社會也欠缺制度去選拔人才，潛在選手再有天份也將被埋沒。

觀察卡達世界盃，林宗弘說，可以發現32強大多來自民主國家，威權國家代表隊多在小組賽被淘汰；摩洛哥算是較為特別的例子。賽程往後推進，留在球場多為民主國家，當然其他球場影響因素也會左右比賽結果，不過這是一個可看到的態勢，民主國家在培育講求默契合作的足球隊上較具優勢。

「上一屆也有一個很有趣的例子是冰島」，林宗弘說，人口僅30多萬人的冰島踢進俄羅斯世界盃，在民主自由環境中，足球運動可以獲得發展，「所以你會看到民主小國踢進決賽；不會看見威權國家踢進決賽」，威權國家大多只能做到單項金牌選手產出。

他說，拉丁美洲國家與亞洲國家近年在足球表現上呈現消長局勢。拉丁美洲國家表現下滑，這和國內貧富差距加大、政治局勢不夠穩定有關；相對地來說，亞洲國家球場成績則是愈來愈好，日本、韓國都是例子。（編輯：朱建陵/張淑伶）1111214