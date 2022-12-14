中國足球夢1 / 舉國體制遇鐵板 習近平足球夢難圓

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中國領導人習近平有個足球夢，踢進世界盃、舉辦世界盃、中國奪得世界盃冠軍；但距離中國國家足球隊上次踢進世界盃，已是20年前的事。（中央社檔案照片）

中國央視主持人白岩松4年前在俄羅斯世界盃期間說，「中國除了足球隊沒去，基本上其他的都去了」，這句話仍適用於這屆卡達世界盃，呼應了官媒叫好「中國元素」，卻又帶點諷刺和尷尬，究竟坐擁14億人口大國，為什麼組不出一支踢進世界盃的足球隊。

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（中央社記者李雅雯上海14日電）中國的舉國體制無往不利，偏偏在足球上踢了鐵板。中國領導人習近平有個足球夢，踢進世界盃、舉辦世界盃、中國奪得世界盃冠軍；但距離中國國家足球隊上次踢進世界盃，已是20年前的事。

習近平擔任中國國家副主席期間，在2011年7月4日於北京會見韓國民主黨魁、國會議員孫鶴圭等人，他在會晤中說，對於足球有3個期待，「中國世界盃出線、舉辦世界盃比賽和獲得世界盃冠軍」。

習近平有個熱愛足球的公眾形象，人民日報曾經刊文稱他為「足球先生」。「中國足球改革總體方案」在2015年2月中央全面深化改革領導小組第10次會議審議通過，這場會議由習近平主持召開，振興足球列為重要任務。

國家發改委於隔年、2016年4月發出「中國足球中長期發展規劃（2016-2050年）」通知，規劃中期目標（2021-2030年）國家男足躋身亞洲前列、女足重返世界一流強隊行列；遠期目標（2031-2050年）全力實現足球一流強國目標。

呼應政府領導，中國地產商、大企業帶著重金跨入足球領域，砸錢延攬球員、重金招募教練，恆大集團在2010年收購廣州足球俱樂部即被視作「金元足球」浪潮的開始。

新華社去年12月25日刊出「中國足球這一年」一文，直指「中國職業足球凜冬已至」，中超衛冕冠軍江蘇蘇寧宣布解散、多家俱樂部欠薪、高價歸化球員解約返回巴西。足改方案頒布第6年，中國足球發展仍在困惑間蹉跎。

評論提到，企業投資俱樂部只是為了廣告效應、獲得政府稅收減免等回報，母公司經營不善時，俱樂部就是犧牲品，金元足球難持續，2018年中超各俱樂部平均虧損達人民幣4.4億元（約新台幣19.4億元），球員薪酬占68%，財政狀況極不健康。

中國隊踢進世界盃賽事紀錄停留在2002年日韓世界盃。中國隊在小組賽連3敗，負於哥斯大黎加、巴西、土耳其。足球迷嘲諷，「很多人以為這是中國隊的開始，沒想到竟是顛峰」。自此，中國隊再也沒有闖入世界盃。

中國隊在今年2月1日敗給越南隊。在卡達世界盃亞洲區預選賽12強賽第8輪比賽中，中國比分1比3不敵越南，這也是中國隊62年來首次敗給越南隊。社群激憤大斥「恥辱」，官媒也批評，「國足輸了不該輸也不能輸的一場球」。

一名在運動餐廳外等待入場看球賽的民眾告訴中央社，中國隊10年來就是這個樣子，沒有辦法改變，腐敗醜聞一堆，「我作為中國人，不一定要支持自己的球隊吧，這個隊伍太爛了」，看球只是個興趣。他的口氣從激憤、沮喪，轉為哀莫大於心死。

即使有舉國體制助力，習近平的足球夢尚未實現。（編輯：朱建陵/張淑伶）1111214