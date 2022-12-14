中國多地缺藥 工信部：加大供給精準投放

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（中央社台北14日電）中國疫情暴走，民眾瘋搶藥物囤積自保，多地傳出缺藥。對此，中國工信部官員今天說，已千方百計推動企業迅速擴能擴產，加大重點藥物市場供給，引導合理有序精準投放，努力緩解買藥難。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制14日下午召開新聞發布會，中國工信部消費品工業司副司長周健答覆媒體提問時作以上表示。

中國國家衛健委新聞發言人米鋒在會中首先強調，當前，疫情防控的工作目標是保健康、防重症，「當務之急是保障好群眾的就醫用藥」。

周健強調，總體看，中國COVID-19治療藥物產能能夠滿足患者用藥需求。但他坦承，隨著近期患者人數增加，用藥需求激增，部分地方、部分品種出現了緊缺。

他說，總體看，中國COVID-19治療藥物產能能夠滿足患者用藥需求。

周健坦承，隨著近期患者人數增加，用藥需求激增，部分地方、部分品種出現了緊缺。

他聲稱，工信部充分發揮新型舉國體制的優勢，千方百計推動企業迅速穩產達產，擴能擴產，加大重點藥物市場供給，引導合理有序精準投放，努力緩解買藥難的問題。

周健表示，工信部進一步加大了對生產相關藥物企業的生產要素的保障，納入白名單管理，確保生產供應穩定有序。派出駐企特派員，會同當地有關部門，保障重點藥物的生產供應，及時幫助解決物流、用工、用水、用電、原材料採購等方面的困難，支持企業加班加點、爭分奪秒，開足馬力，迅速進入滿負荷的生產狀態。

其次，加快推進重點企業的擴能擴產。幫助企業「一藥一策」制定增產擴能方案，透過技術改造、新建生產線和委託生產等方式，想方設法挖掘現有產能，進一步提高產品產量。指導企業科學改進生產工藝，提高生產效率。將解熱鎮痛藥作為重點，堅持日調度、週報告，建立應急值班值守和快速回應機制，千方百計提高質量。

三是精準投放，確保重點人群用藥需求。

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周健說，搶購與囤藥，會導致真正需要藥物的患者購藥困難，「面對當前大量需求，藥品的精準投放是解決資源錯配、避免藥物浪費的關鍵」。

他表示，工信部指導各地有關方面制定工作方案，按照患者優先、精準投放的原則，優先保障醫療機構、養老院等重點場所藥品供應。同時，組織大型網上藥店開發患者線上購藥平台，經實名認證，上傳抗原檢測（快篩）證明等方式，可及時向患者配送藥品。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111214