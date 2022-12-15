入籍陸配在陸除籍一波三折 本人上傳影片報平安

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（中央社記者呂佳蓉台北15日電）開心入台灣籍的「焦慮主婦Lia」，近期因依規返回中國大陸除籍卻一波三折，意外引發陸配「聲援」。不過，Lia本人在昨天晚間上傳影片報平安，表示是自身沒弄清楚程序。

「焦慮主婦Lia」是一名在台生活的陸配網紅，她從遼寧省大連市遠嫁台灣6年，終於在今年9月取得台灣身分證資格，但依照兩岸關係條例的規定，她需要回到中國大陸原籍除籍，才能完成成為「新台灣人」的手續。

於是，焦慮主婦依循台灣法規回到原籍地辦理除籍，但過程並不順利。根據她日前在網上發布影片，影片中的她一臉憂愁，大吐暫時被困在中國大陸以及想快點回到台灣與家人團聚的苦水，並說原本辦好了一次性簽註的通行證件，卻因當地系統出錯，「證件被拿走」。

直至昨天晚間焦慮主婦又更新了YouTube影片，向大家報平安。她在影片中說，因為自身沒有弄清楚程序，誤以為時間遭到延誤，才在日前發布短片表示擔心見不到家人，沒想到引起軒然大波。

她也說，已經拿到證件，並對海基會與台辦的協助表示感謝；也向大連市出入境管理局的工作人員道歉。

然而，事件早已散播，焦慮主婦沒辦法回台灣的消息在網路上成為話題，一些同為經營社群媒體的陸配以及關注陸配權益的台灣民眾與網友等人擔心，她是否因為碰上難以言喻的政治問題而沒辦法回到台灣。

外界與陸配聲援焦慮主婦的原因其來有自。焦慮主婦本人在YouTube經營頻道，分享在台灣的生活點滴，稱讚台灣制度的美好，她的Youtube頻道至今有15.3萬人追蹤。

她還曾在民進黨的「社群之夜」登台發表演說，呼籲民眾出門投票。由於她喜歡台灣的立場，也曾遭受過小粉紅攻擊。

另一名陸配網紅「上官亂」就在網上聲援焦慮主婦，並且認為應該要修「兩岸人民關係條例」中關於陸配拿到台灣身分證後需回原籍地除籍的規定，讓喜歡台灣民主自由的陸配免於恐懼。

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不過，事件發展至今，折射出的可能是，除了台商、台生較多的上海、北京、廈門與廣東外，中國大陸其他各地基層官員對於涉及台灣的業務相對陌生，以及現今防疫政策等問題，拉長焦慮主婦等待出入境證件的時間，產生誤解，意外引發一場爭端。

陸委會此前曾表示，政府已掌握相關訊息，並且有透過管道跟當事人（焦慮主婦）保持聯繫。為保護當事人權益，呼籲各界保持冷靜，給予協處空間。（編輯：朱建陵/張淑伶）1111215