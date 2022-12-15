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壞事當好事 疫情升溫之際人民日報讚3年抗疫成果

2022/12/15 14:22
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（中央社台北15日電）中國放棄清零措施後疫情持續升溫，醫療資源面臨壓力，更持續傳出死亡案例。在這個時刻，人民日報「喪事喜辦」，大力讚揚中國過去3年防疫政策成功，為如今對抗疫情爭取優勢且終將勝利。

在中國多地陸續鬆綁疫情防控措施，病例數持續攀升，醫療資源明顯匱乏、第一線醫護人員承受染疫與過勞雙重壓力之際，這篇以「三年抗疫，我們這樣同心走過」為題，署名「任仲平」（意指：人民日報重要評論）的文章，卻稱「近三年來，面對世紀疫情，我們主動應對挑戰、不斷積累經驗，增強了防疫的本領、積累了抗疫的資源。抗疫鬥爭，我們贏得了主動，應對疫情更有實力。」

在疫情仍在蔓延、上升之際，文中定調「神州大地正升騰著澎湃活力，展現出萬千氣象」，將壞事當好事、「喪事喜辦」。

這篇文章稱過去近3年間，進行了一場驚心動魄的抗疫大戰，經歷了一場艱苦卓絕的歷史大考。有效處置百餘起聚集性疫情，有效應對5波全球疫情的衝擊，在病毒最兇猛的階段有效保護14億多人民的生命安全和身體健康。

文中指出，「近三年鏖戰，穩紮穩打、步步為營，病毒弱了、我們強了，疫情防控面臨新形勢新任務。從20條到新10條，我們因時而動、順勢而為，抓住時機優化疫情防控政策，新的氣象正在呈現，新的變化正在發生。面對世紀疫情，我們更有實力，更有底氣，更有鬥志。」

並進一步強調，「事實充分證明，我們的疫情防控政策是正確的、科學的、有效的，得到了人民認可，經得起歷史檢驗。」

文中不忘列舉過去3年間，從武漢、內蒙古到上海等各地的疫情，強調在黨中央果斷決策、沉著應對，以及一系列精準防控措施迅速執行、眾人團結一心的情形下，打贏了一場又一場的勝仗，不但守住了人民生命健康的堅實防線，保持了經濟社會發展和疫情防控全球領先地位。

文章並強調，「以習近平同志為核心的黨中央確定的疫情防控方針政策是完全正確的，我們的防控措施是科學有效的，是最經濟的、效果最好的，這是中國戰疫的根本支撐。」

這篇文章也不忘精神喊話，強調在過去近3年的努力之下，中國有條件、有機制、有體系、有隊伍、有藥物，為奪取抗擊疫情全面勝利奠定了基礎。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111215

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