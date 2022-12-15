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疫後兩岸交流 陸委會期待陸生來台就學

2022/12/15 19:30
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（中央社記者呂佳蓉台北15日電）有關疫後兩岸恢復健康有序的交流，陸委會今天表示，政府歡迎陸生來台學習，如需要兩岸主管機關相互配合之處，陸委會與教育部隨時可以循兩岸既有的業務聯繫平台進行溝通。

大陸委員會發言人邱垂正15日在例行記者會再次說明，政府從9月開始陸續放寬大陸人士來台探親、人道探視等，他還強調歡迎陸生來台。

邱垂正表示，政府歡迎陸生來台學習與交流的立場與政策始終如一，也支持兩岸間進行正常健康有序的學術教育交流。

他說：「從111年學年度，我方招生陸生來台就學，仍受限於陸方未同意新生來台，僅能招收已在台就讀的應屆畢業生的陸生，導致陸生持續減少。」

邱垂正指出，陸方在2020年4月片面宣布暫停陸生來台就學，迄今尚未恢復，讓陸方青年來台就學的機會與權益受到剝奪，也使得部分來台就學的陸生對於未來感受到惶惶壓力。

他表示，為了營造陸生來台友善學習的生活環境，促進兩岸青年交流，政府已在10月13日恢復陸生學位生常態入境申請程序，也在11月7日恢復陸籍研修生來台。

邱垂正呼籲陸方應儘速恢復陸生來台就學，表示有關恢復陸生來台就學相關事宜，如需要兩岸主管機關相互配合之處，陸委會與教育部隨時可以循兩岸既有的業務聯繫平台進行溝通。（編輯：楊昇儒）1111215

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