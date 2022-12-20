兩岸企業家峰會 劉兆玄：推進合作聚焦電動車

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（中央社記者李雅雯上海20日電）2022兩岸企業家峰會年會今天在廈門開幕，台方理事長劉兆玄說，兩岸產業應聚焦新產業領域，採取「試項試點」合作新模式，規劃選定電動車等適合項目作為下一階段重點計畫。

2022兩岸企業家峰會年會20日上午在廈門國際會議中心開幕，年會以「建構產業合作新模式打造綠色數字新經濟」為主題，劉兆玄在致詞中作出上述表示。

劉兆玄提到，兩岸產業應聚焦具發展潛力新產業領域，採取「試項試點」、「先行先試」、「複製擴大」路徑，逐步建立兩岸產業創新鏈合作新模式。峰會將選定適當的項目如電動車等，推進兩岸產業鏈深度合作，將以此作為峰會下一階段重點計畫，積極加以推動。

劉兆玄表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、中美貿易戰、氣候變遷、通貨膨脹、俄烏戰爭等危機導致世界經濟格局不確定性，兩岸產業面對艱辛詭譎變局，企業界必須緊密結合、攜手共進，才能應對嚴峻局勢。

他說，過去30多年來，台商以大陸做為製造和出口基地，結合豐沛的人力土地資源和政策支持，締造出口成績。大陸發展環境已有變化，加上全球經濟局勢出現重大轉折，台商過去在大陸慣用的營運模式，恐不足以繼續支撐未來永續經營發展。

他舉例，大陸近年來為達成雙碳目標、因應電力吃緊等情況，陸續採取一些政策措施，對於台商的生產、物流和供應鏈管理，造成相當程度影響。

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劉兆玄指出，大陸經濟發展策略著重建構「國內大循環」，促進「國內國際雙循環」體系，大力推動「數字經濟」、「綠色經濟」、新型基礎設施建設、服務業現代化發展等，這些方向和涉及產業領域，許多都是台商強項，也與台灣產業未來策略方向高度契合。

他說，由於內外在經濟環境都出現巨大變化，未來台商如想持續在大陸發展和擴大事業，必須從過去側重「製造和出口」傳統路線，轉為兼顧「發展現代服務業和拓展內需市場」新策略模式；致力達成轉型升級同時，也要加強與大陸產業攜手合作。（編輯：吳柏緯）1111220