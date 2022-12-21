劉兆玄：解決在陸台商經營困境是擴大投資前提

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海21日電）兩岸企業家峰會年會閉幕，台方理事長劉兆玄說，在陸台商反映多個近年營運問題，有些台商計劃將部分業務移往他國，解決台商困境是安定台商留陸經營、擴大投資的重要前提。

兩岸企業家峰會年會於廈門國際會議中心舉行，以「建構產業合作新模式打造綠色數字新經濟」為主題。年會在20日閉幕，台方21日透過新聞稿總結年會內容，劉兆玄作出上述表示。

劉兆玄指出，很多在陸台商反映，近年來面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控、拉閘限電、環保要求、融資困難等問題，導致營運成本提高、利潤下滑、管理困難、人員和物流受阻、停工停產等困境，對於生產、物流和供應鏈管理造成相當程度影響。

他說，這些困境引發台商關切和擔憂，計劃將部分業務移往其他國家的台商日益增加；另也有許多台商建議，兩岸能夠儘速開放航點、增加航班，讓人員交流和貿易往來恢復正常。

劉兆玄強調，協助台商解決目前的經營困境、改善優化投資環境，這才是安定台商留陸經營、繼續擴大投資的重要前提。呼籲陸方積極協助台商拓展大陸內需和服務業市場，協助台灣青年掌握新商機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉兆玄建議，台、陸雙方可在數字化、低碳化、智能裝備製造、新一代移動通訊、工業互聯網、元宇宙、電動車、健康醫療、節能環保、現代服務業等新興產業技術和應用市場展開合作。

他說，可聚焦具發展潛力新產業領域，採取「試項試點、先行先試、複製擴大」路徑，逐步建立兩岸產業創新鏈合作新模式，例如雙方可優先推動電動車和節能減碳產業鏈的深度合作。（編輯：曹宇帆）1111221