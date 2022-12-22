政策風向有利 中國半導體企業IPO激增

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（中央社台北22日電）美媒報導，在北京當局大力推動發展國內晶片業的政策下，中國晶片企業正出現新一波首次公開發行股票（IPO）熱潮，籌資規模比去年多出近兩倍。

據華爾街日報中文網今天的消息，截至12月15日的過去一年，晶片或晶片製造設備製造商透過在國內IPO，共籌得約120億美元（約新台幣3670億元）資金，是去年全年的近3倍；此外，該行業還有一些公司已提交在中國進行IPO的申請，規模總計170億美元。

報導說，隨著美國對中國在全球技術供應鏈中的角色提出挑戰，中國晶片企業也愈來愈有必要建立更大的資金儲備。

美國政府10月對中國先進製程晶片和晶片製造設備出口採取限制，並使該行業的中國公司更難僱用美國人。這些限制較先前的規定進一步加碼，此前規定涵蓋的技術範圍較窄，只針對向華為和中芯等特定中國公司的出口。

分析師說，美國加強對晶片行業的限制意味中國在努力追趕美國先進技術方面愈發需要自力更生。

這為中國政府推動發展本國晶片產業增加了動力。投資者說，他們樂於利用官方優先發展該行業的機會，而股市投資者也被鼓勵支持晶片行業。

據報導，上海證券交易所總經理蔡建春9日在與機構投資者和證券公司的會議中呼籲，股市投資者將有限資源配置到國家科技創新最需要的地方。

報導另引述瑞銀中國證券子公司瑞銀證券全球銀行部聯席主管孫利軍說，中國晶片業今年掀起IPO熱潮的根本原因是美國出口管制迫使中國製造商尋找離本土更近的替代產品。他說，這帶給投資者信心，相信中國發展半導體行業將是長遠之計。

孫利軍還說，3年前，當美國晶片和晶片製造公司向中國出口還沒有限制時，中國半導體行業中贏家通吃的現象很明顯。現在由於這些限制，整個行業供應鏈湧現出更多的國內初創企業。

中國晶片領域今年最大的IPO來自圖形處理器製造商海光信息技術，該公司在8月籌集了15億美元。據募股說明書，美國商務部在2019年將該公司列入實體名單，要求美國公司在向這家中國公司出售商品或服務前尋求批准。

此外，北京燕東微電子最近融資5.41億美元，並說將用這筆資金建一條主要使用國產設備的12吋晶圓生產線。

新上市晶片公司的股票今年以來跑贏中國股市其他類股。據萬得數據，其中近60%的股票比上市價至少高出20%；另有1/10的公司股票自上市以來已上漲一倍。

報導引述分析人士說，雖然融資環境和市場流動性方面存在不確定性，但整體政策風向對中國晶片行業有利，這一點不太可能改變。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1111222