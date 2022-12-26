廣州前市長黎子流逝世 港媒：死前曾染疫

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（中央社記者張謙香港26日電）中國廣東省廣州市前市長黎子流昨天逝世，官方指黎子流死於心藏病，但港媒報導，他死前曾罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

大陸官方媒體昨天報導，黎子流因突發心臟病，搶救無效，25日早上逝世，享耆壽91歲。

星島日報今天在報導中引述廣州人大前副主任周慶強說，黎子流自15日起染疫，昨天清晨6時離世；周慶強還說，黎子流的離世說明COVID-19「十分凶殘」，特別是對老人「極不友善」。

黎子流的離世近日引來許多港人關注和議論並表示惋惜，原因是黎子流在位時，一直推動廣州與香港交流，而且作風務實，以及敢言和果斷，加上香港有不少人來自廣東，對他印象深刻。

黎子流出生於廣東佛山市的農民家庭，他在家鄉順德工作30多年，當時允許順德民眾透過天綫收看香港的電視，成為一時佳話，而在當時而言，在政治上也是大膽之舉。

1983年，他調任江門市書記，1990年獲任命為廣州市副市長，同年擔任市長至1996年；1997年，黎子流退出政壇，投身推廣教育、粵劇文化。

黎子流在位時，曾推動廣東多項大型基礎建設落成，包括江門至中山的外海大橋、廣州地鐵及廣州到機場的道路等。

黎子流生前所說過的一些話，至今為部分港人所樂道，比如他曾說：「知道群眾思考、想甚麼、要求、反對甚麼，很重要、然後才制定決策」；又說：「得就得（行就行），唔得（不行）返順德）。」意思是鼓勵順德人，如果在外發展不成功，就回順德。

他還說：「應做就去做，因為處在新、舊體制改革時間，當科學決定了的東西，要有一種百折不撓的精神，否則你會一事無成。」

黎子流在位時特別重視廣州和香港的關係，曾說：「廣州的開放是全方位的，粵港澳和世界各地都歡迎，但同香港我覺得有更密切的關係。」

黎子流是順德人，講普通話時，一口順德音，有一次他用普通話公開發言時，突然指自己普通話說不好，即時改用粵語，引來哄堂大笑。（編輯：曹宇帆）1111226