中國疫情大爆發 醫院賀急診破2百萬人次被罵翻

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（中央社台北26日電）中國放寬防疫管制導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發，浙江省台州市有家醫院卻因慶祝急診破200萬人次大肆宣傳，並發布艷紅的喜報而挨批冷血。

推特等社群網站廣傳騰訊新聞發布的影音，浙江台州中心醫院裡大小電子看板，相繼發布豔紅色為底又燙金字的喜報「熱烈祝賀我院急診服務人次突破200萬」，中國網友紛紛質疑究竟喜從何來？

網友還說，破200萬人次向急診求助，意味著這麼多的患者正承受病痛折磨，到底是在報什麼喜？更有人痛批「喪」事「喜」辦的風格，太沒人性了，也不知道是那個領導想出來的招。

而院方趕緊派專人回應來自各界的交相指責，並說已向高層領導反映，後續正在處理。

於此同時，網路仍持續流傳中國各地醫院病患湧入的畫面，甚至連首都北京市的重症病房容量都已達到飽和。

香港網路媒體01昨天報導，醫療訊息公眾號「丁香園」24日發文指出，因「陽康」醫護重返崗位，收治病人逐漸增加，北京門診接診量是月初數倍；重症呼吸道病人比往年多不止10倍。

此外，據台州中心醫院官網，台州市中心醫院於2000年6月落成啟用，號稱集醫療、教學、科研、預防、保健與康復為一體的三級甲等綜合性醫院（相當於醫學中心）。

另據騰訊網去年4月間關於中國頂級醫院500強的報導，台州市的台州醫院、台州市立醫院、台州市第一人民醫院，以及報喜惹議的台州市中心醫院，都是入榜的台州醫療「金招牌」。（編輯：曹宇帆）1111226