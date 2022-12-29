宋楚瑜赴陸 稱兩岸關係籌碼應在兩岸中國人手中

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（中央社台北29日電）親民黨主席宋楚瑜近日赴中國大陸參訪，他昨天在「廣東紀念兩岸開啟交流35週年研討會」致詞時說，「兩岸關係的籌碼應該掌握在兩岸中國人自己的手中」。

南方都市報報導，廣東紀念兩岸開啟交流35週年研討會28日在廣州市舉辦。本次研討會由廣東省海峽兩岸交流促進會主辦，廣州暨南大學承辦。

除宋楚瑜外，廣東省政協副主席、台盟廣東省委員會主委張嘉極、廣東省海峽兩岸交流促進會常務副會長鐘揮鍔、暨南大學副校長洪岸，以及兩岸專家學者、在粵台商台青代表等共80人參加。

據報導，宋楚瑜在會中致詞時說：「在中華民族偉大復興進程中，台灣不會也不能缺席。兩岸關係的籌碼應該掌握在兩岸中國人自己的手中。」

他並表示，希望堅持「兩岸一家親」的信念，通過繼續推動兩岸交流溝通，讓台灣人增強對大陸的了解和向心力，增進雙方「休戚與共、生命財富共享、經貿相互依存的情感」，增加彼此的交流互動。

另據中新網報導，28日晚，由廣東省海峽兩岸交流促進會主辦的第9屆台灣青年嶺南行閉營儀式暨交流成果展示在廣州海心沙亞運公園舉辦。

宋楚瑜也參與了這場活動，此外，大陸國台辦副主任龍明彪、廣東省委常委王瑞軍與張嘉極、鐘揮鍔，以及在粵台商代表、兩岸青年共300餘人出席活動。

這場活動以線下結合線上方式舉辦。龍明彪、王瑞軍在會中發表講話，表示希望兩岸青年做推動兩岸關係和平發展的生力軍。

據報導，宋楚瑜在致辭中表示，台灣的青年學子能夠來親身體驗嶺南行活動，「了解並把握住粵港澳大灣區深化改革的歷史機遇」，相較於台灣許多未曾到訪過大陸的年輕人而言，「他們是有眼界並且幸運的一群」。

據報導，民眾黨主席柯文哲及台灣青年社團代表透過影片祝福活動。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111229