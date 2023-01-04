港媒：劉國中料將接替孫春蘭 成下任副總理

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（中央社台北4日電）香港媒體報導，中共中央政治局委員劉國中近日赴四川、重慶調研疫情防控，強調穩妥有序實施「乙類乙管」，預料他將接替現任國務院副總理孫春蘭，主管衛生工作。

新華社3日報導，中共中央政治局委員劉國中1日至3日在四川、重慶調研。他強調要認真落實黨中央決策部署，始終堅持人民至上、生命至上，穩妥有序實施「乙類乙管」，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。

報導指劉國中實地考察四川、重慶的農村社區、市區藥店、藥業公司、綜合醫院、兒童醫院、社區衛生服務中心等，看望慰問奮戰在抗疫一線的醫護人員和社區工作人員，並主持召開兩場座談會，聽取省市匯報和有關方面意見建議。

香港星島日報今天報導，劉國中曾任吉林省長、陝西省長、陝西省委書記等職，在去年20大晉身政治局。近日赴四川、重慶調研疫情防控，被視為候任副總理，預料他將接替孫春蘭主管衛生工作。

據公眾號「榮耀西安網」文章，1962年生的劉國中是黑龍江人，1988年研究生畢業於哈爾濱工業大學金屬材料及工藝系壓力加工專業，1982年起參加工作，在哈爾濱建成機械廠當幹部，長期待在黑龍江。

2007年至2013年期間，歷任黑龍江省委常委、秘書長、副省長。2013年10月，劉國中上調至中央，擔任全國總工會副主席、書記處書記、黨組副書記。

隨後自中央空降四川擔任省委副書記。2016年12月，劉國中重回東北，履新吉林省委副書記。2017年1月，劉國中擔任吉林省長，在熟悉的東北完成了副部級到正部級的轉換。

之後則調往陝西，從陜西省省長至陜西省委書記，港媒估他之後可能再升副總理，主管衛生工作。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120104