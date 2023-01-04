抖音開發桌面聊天軟體 專家說難與微信抗衡

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（中央社台北4日電）中國媒體時代財經今天報導，抖音聊天桌面端已上線，開發Windows和Mac兩個版本，更新時間為2022年12月30日，最新版本為1.0.0，不過專家分析，抖音聊天很難復刻微信的成功路徑。

報導說，用戶需藉由抖音App掃碼登錄抖音聊天桌面端，不過僅有聊天消息和朋友列表兩個頁面可以切換，而且聊天的功能僅支持發送圖片、文字和聊天表情，可以發起群聊，並支持搜索用戶名添加好友。

化名陳晨的抖音用戶試用後表示，目前抖音聊天的功能過於單一，還不如直接在抖音裡面聊。

她說，日常在抖音裡聊天最常見的對話，就是朋友間轉發分享短影音至私信，互相留言評論。在抖音聊天桌面端，雖可接收朋友發來的影音，但還是在手機上邊刷邊聊更方便，桌面端還沒出現支持她繼續使用的功能。

報導說，畢竟抖音內置聊天功能的可玩性更豐富，包括可以在發送訊息的介面開視訊聊天、外加抖音熱門濾鏡，還可以跟朋友一起看短影音、搶紅包，一起玩你畫我猜、五子棋等小遊戲。

抖音從沒放棄開發社交功能的夢想，集團CEO張楠2021年曾說，抖音的「社交是自然發生的過程」，用戶表達的互動需求在抖音內部開始發酵，促進抖音的社交。

儘管如此，業界普遍認為，抖音仍難以撼動微信的國民級應用地位。

去年第3季，微信及WeChat每月活躍用戶達到13億900萬，畢竟對於很多用戶來說，微信不僅是通訊工具，也是辦公應用軟體、社交平台，以及支付工具。

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浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林說，抖音在短影音方面幾乎是這幾年最成功的社群網站，如此促成抖音深入個人私域的社交圈，而推出抖音聊天。

不過盤和林說，抖音聊天還是很難復刻微信聊天工具的成功路徑，並說抖音短影音可以成為文化群體、粉絲群體等特定群體群聊的工具，但不會成為類似微信這樣的私域領域的工具。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120104