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防疫鬆綁後 中國工程院半個月20位院士離世

2023/1/6 18:31
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（中央社台北6日電）中國防疫鬆綁後，官方只公布零星染疫死亡數，但醫院及殯儀館卻超負荷。中國工程院官網公布，過去半個月有20位院士死亡，等同於2022年1至11月的死亡人數，超過2021年全年的13人死亡。

據中國工程院官網「已故院士名單」，已故院士共有296人。

中國去年12月7日公布優化防疫新10條，變相放棄「動態清零」後，「已故院士名單」由去年12月15日至今年1月4日紀錄了20位院士死亡。

當中最年長的是小兒外科專家張金哲，終年102歲；最年輕的是計量專家李天初，終年77歲。死者中還包括著名的稀有稀土金屬治金專家張國成，終年91歲。

「已故院士名單」顯示，2022年1月至11月有20位院士離世；2021年全年有13位院士離世，包括「雜交水稻之父」袁隆平。

香港南華早報今天引述一名北京醫院的醫生表示，中國院士通常享有的醫療待遇等同國家副部長，但因最近醫院沒有空出的病床，他們能夠在醫院大廳找到空位已算幸運。

該醫生又表示，疫情導致醫療擠兌也影響患有其他疾病的病人治療。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120106

#中國
#中國工程院
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