中國全球化智庫預測 2023年台海局勢保持穩定

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（中央社台北10日電）中國具官方背景的「全球化智庫」（CCG）近日發布2023年中國與全球化報告，提出對今年趨勢的研判，其中包括「兩岸經濟文化交流合作及各領域融合迎來新發展；台海局勢保持穩定」。

根據這份報告，CCG去年6月和11月兩度與數百名學者、政要、媒體、智庫負責人等具有較大影響力的國際人士開展了面對面對話交流活動。藉由在廣泛交流中所了解的觀點訊息及該機構的長期研究積累，提出2023年中國與全球化發展的10大趨勢。

在兩岸關係方面，報告認為國民黨去年在九合一選舉中獲勝，兩岸經濟文化交流合作及各領域融合迎來新發展；「大陸的對台策略和表現出來的戰略耐心將推動台海局勢保持穩定」。

報告解讀稱，國民黨在2022年九合一選舉獲勝表明台灣民意更傾向「求和平、求穩定、過好日子」。

報告說，展望2023年，美國高階政治人物會否再度訪問台灣是地區局勢激化的重大不確定性，但在兩岸關係和平發展進程中深化兩岸融合發展也是「大勢所趨」。

在中美關係方面，報告指兩國關係可能有新的穩定窗口期，出現明朗跡象，雙方將謹慎展開互動，在曲折中規避雙邊關係進一步下滑。

在俄烏戰爭方面，報告判斷可能進入談判和衝突並存的階段，有進入「凍結」狀態的可能；危機引發的撕裂狀態將會持續，但從總體上不會改變經濟全球化趨勢。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120110