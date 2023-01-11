籲民眾拿3成存款買房振興經濟 中國房產之父遭譏

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（中央社台北11日電）疫情重創致使中國經濟和房地產市場疲弱，號稱中國房產之父、中房集團原董事長孟曉蘇提解方，民眾拿1/3存款買房或裝修經濟就能恢復。網友反譏，難道他不知銀行裡80%存款都是富豪的？

山東媒體「新黃河」客戶端報導今天報導，8日孟曉蘇在第3屆南方財富峰會受訪表示，2022年中國老百姓存款增加人民幣（下同）15兆（約新台幣67兆），若拿1/3存款買房與裝修等，中國經濟就能恢復。

知名微博主獸爺反嗆，去年中國商品房銷售額11兆9000億，比前年少了6兆3000億，而「孟總這兩天卻說，把老百姓去年新增存款拿出5兆買房裝修，經濟即可恢復。」

更有網友嘲諷孟曉蘇，「這樣的專家真的夠了，難道他不知道銀行裡80%的存款都是富豪的嗎？」、「老百姓哪來的1/3？跟您說句實話，普通老百姓沒啥錢…」、「1/3連定金都交不起。」

孟曉蘇往昔也曾因不認同官方出手遏止房價攀升而惹議。他說，「曾經有的城市管理者，專門積極打壓每平方公尺30萬元的高房價，但就算打到20萬元，跟普通老百姓又有什麼關係呢？」

他還說，高收入者本來就不願意看到房價下跌，這種專門打壓高檔房價的調控，本來就是吃力不討好。

孟曉蘇1949年12月出生於蘇州，畢業於北京大學，經濟學博士，享有國務院津貼的教授，1990年至1992年曾入朝為官，擔任國家進出口檢驗局副局長。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120111