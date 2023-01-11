上海封城傷元氣 估2022年經濟成長3%

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（中央社台北11日電）中國GDP排名第一的城市上海，去年歷經2個月封城元氣大傷，估計2022年的GDP年增率為3%。今天上海市長龔正說，建議將2023年上海GDP增長目標定在5.5%以上。

財新網報導，上海市第16屆人民代表大會一次會議上午召開，龔正在會上做政府工作報告時表示，預計2022年上海全市生產毛額（GDP）達到人民幣4.45兆元（約新台幣19.58兆元），年增3%，這距離年初時所訂的成長目標5.5%左右要低。他並建議將2023年上海GDP成長目標定在5.5%以上。

去年，上海經濟受到疫情影響嚴重，從公共預算的支出與收入也可以看出。

根據上海市財政局提交人大的報告，全市一般公共預算收入原計劃年增6%，實際卻年減2.1%，僅為7608.2億元；一般公共預算支出則年增11.4%，達到9393.2億元。分季看，上海一般公共預算收入在封城的第2季大幅下降48.1%，其他3季則都有成長。分行業看，2022年，上海金融業收入成長4.5%，工業收入成長2.1%，但住宿餐飲業收入大幅下降63.4%。

在支出層面，2022年上海市衛生健康支出381.9億元，達到預算數的143.7%，其中包括醫療救治、疫苗接種、提升核酸檢測能力、方艙醫院建設、發放醫務人員臨時性工作補助等。

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展望未來5年，上海計劃實現積體電路、生物醫藥、人工智能3大先導產業規模從1.4兆元倍增；工業戰略性新興產業總產值占規模以上工業總產值的比重從2022年的約42%增加至45%；上海的跨國公司地區總部目標從2022年的891家增加至1200家等。

龔正認為，上海經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱3重壓力，部分企業特別是小微企業生產經營困難較多，上海政府要直面問題挑戰，以更扎實的舉措改進工作。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1120111