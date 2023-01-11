未收到願助防疫訊息？陸委會：國台辦沒掌握動態

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）中國大陸疫情嚴峻，政府此前指已2度向對岸表達願互助合作的意願。大陸國台辦今指，沒有收到相關訊息；陸委會晚間回應，國台辦沒掌握相關動態，應加強內部橫向聯繫。

針對中國大陸近期的疫情，總統蔡英文在元旦講話中表示願就對岸疫情提供必要協助；疫情指揮中心指揮官王必勝則指已2度表達互助合作意願，有待中方回應需求。

對此，大陸國台辦發言人馬曉光今在例行記者會上稱，「據我了解，兩岸醫藥衛生合作協議大陸窗口單位沒有收到相關信息」。

馬曉光還表示，中國大陸目前流行的病毒株之前已經在世界其他各地傳播，任何地方都有可能出現新的毒株。中國大陸當前的疫情防控措施優化調整，形勢可控，「民進黨當局唯獨針對大陸赴台旅客進行核酸檢測，顯然與科學防疫無關」。

陸委會晚間以書面回應指出，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥已澄清說明有傳送EMAIL與打電話確認陸方收到。

陸委會接著說，「至於國台辦為何沒有掌握相關動態，我方不願揣測，但也呼籲國台辦可強化內部橫向聯繫，發揮兩岸正向互動積極功能。」

陸委會也表示，中國大陸近期疫情升溫，但仍宣布自1月8日起開放中國公民可以出境旅遊，引起各國的關注，紛紛強化邊境檢疫措施。

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陸委會強調，指揮中心為保障國人健康安全，並且防範及偵測高風變異株，自1月1日起至1月31日止，搭乘自中國大陸4個直航航線及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液進行PCR檢測。

陸委會並引述中央流行疫情指揮中心的話表示，入境篩檢考慮目前中國大陸屬於大規模感染，監測有無新興變異株，符合科學防疫。（編輯：張淑伶）1120111