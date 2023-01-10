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染疫被妖魔化 中國偏鄉老人諱疾忌醫

2023/1/10 16:35
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（中央社台北10日電）中國放寬防疫管制疫情大爆發，醫療資源貧乏的偏鄉如何防疫備受關注，醫療訊息公眾號「丁香園」報導，因COVID-19被妖魔化，農村的老人覺得染疫很丟臉，當地醫療院所幾乎不談新冠病毒。

報導說，江蘇某衛生院醫生李昀指出，老人幾乎不談「新冠病毒」，「因為這裡很多高齡長者把新冠看成妖魔鬼怪，實話實說反而會嚇壞老人，頂多就是告訴患者，得了感冒，發熱，或者是流感，氣管炎，肺炎。」

山東某村衛生室醫生孔凌則表示「我們這裡忌諱談新冠，在村子裡得新冠是沒面子的事，馬上也都傳開了，大家也都離那個患者遠遠的。」

於是鄉鎮醫院對於COVID-19患者以普通肺炎診治，李昀說，偏向農村的民眾看淡生死，不少老人靠身體在扛，實在受不了才來醫院。

同時，患者主觀認定這個疾病是炎症，來醫院的目的就是消炎，硬是要求醫生給他們打點滴，尤其得加上抗生素，即使醫護人員向病患說明，COVID-19是病毒性感染，不是細菌性感染，打抗生素也沒有什麼用處。

香港鳳凰網5日報導，中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近期指出，目前基層醫院針對染疫患者一般開退燒、抗菌素、咳嗽藥和中藥，這是在消耗病人最寶貴的病後72小時，因為這些藥物都不主攻病毒。

他說，「一個病毒性疾病，在治療初期也沒有合併細菌感染，但我們都採用以抗菌治療為主的方案，你想讓他的疾病奇蹟般改善，讓病毒變成細菌嗎？切記對於病毒感染，病人一來醫生就給抗生素和吊水（點滴）是無效治療！」

丁香園報導指出，雲南某縣醫院醫生劉萍不是沒有關注過抗病毒藥物。20天前，他就在平台申請了抗病毒藥物，但一直沒有配送。

報導說，對許多基層醫療機構來說，省內的抗病毒藥物優先滿足三級醫院的需求，所以他們還在痴等抗病毒藥物。

即因如此，愈來愈多的老年人湧入基層醫療機構接受治療，患者擠在大廳吊點滴、醫院沒有抗病毒藥物、危重症病人轉診遇難的場景每天都在上演。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120110

#李昀
#孔凌
#劉萍
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