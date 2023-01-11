王必勝指兩度表達疫情合作意願 國台辦稱未收到

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（中央社台北11日電）中國大陸放寬管制措施後COVID-19染疫人數急升，疫情指揮中心指揮官王必勝日前表示，已兩度向對岸表達願互助合作的意願，有待中方回應需求；大陸國台辦今天則回應說未收到相關訊息。

中國國務院台灣事務辦公室上午在北京舉行記者會，據官方人民網，有台媒在會中提問說，針對中國大陸近期的疫情，總統蔡英文在元旦講話中表示願就對岸疫情提供必要協助，王必勝則指已兩度表達互助合作意願，「請問大陸是否願意接過民進黨當局遞來的橄欖枝？」

國台辦發言人馬曉光回答時表示，「據我了解，兩岸醫藥衛生合作協議大陸窗口單位沒有收到相關信息」。

他說，疫情發生3年來，兩岸民眾相互關懷、守望相助，武漢疫情告急時，很多台灣企業、團體和人士為大陸提供防疫物資；台灣試劑短缺、疫苗荒的危急時刻，大陸支持企業和民間組織向台灣民眾捐贈、提供大量疫苗、檢測試劑和急需醫療器具。

馬曉光表示，在中國大陸疫情防控轉段之後，仍有很多台灣各界人士表達問候、善意和祝福，「我們在此表示感謝」。

不過，他也批評，台灣疫情發生以來，一些政客利用疫情進行政治操弄，或「以疫謀獨」，或對中國大陸進行攻擊汙衊，或煽動「反中抗中」，「這些劣跡都將被記在兩岸關係歷史上」。

馬曉光還表示，中國大陸目前流行的病毒株之前已經在世界其他各地傳播，任何地方都有可能出現新的毒株。中國大陸當前的疫情防控措施優化調整，形勢可控，「民進黨當局唯獨針對大陸赴台旅客進行核酸檢測，顯然與科學防疫無關」。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1120111