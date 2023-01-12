北京稱向台灣提出增加航點 陸委會：沒收到訊息

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（中央社記者呂佳蓉台北12日電）中國大陸國台辦昨天稱，大陸希望增加航點，並已向台灣提出。陸委會今表示，經向民航局了解，台灣沒有收到相關訊息，希望陸方相關機關強化內部橫向聯繫，避免不必要誤會。

大陸國台辦發言人馬曉光昨日表示，大陸現在疫情防控平穩，兩岸完全有更好的條件儘快開通更多航點，大陸方面一直希望增加航點，並已向台灣方面提出。

陸委會發言人邱垂正今在例行記者會上說，經向民航局了解，台灣沒有收到相關訊息，希望陸方相關機關強化內部橫向聯繫，以避免不必要誤會，共同為兩岸良性互動努力。

邱垂正也說，目前中國大陸4個空運直航航點，雙方航空公司每週共可飛行200多班，陸方取消對4個航點之航班的管控措施，航空公司可依實際旅運需求申請增加航班。

而有關小三通春節專案至今的執行情形，邱垂正回應，金廈航線從7日開航以來，截至11日為止，金門入境為381人次，出境的是235人次。

馬祖航線從8日開航以來，截至11日為止，馬祖入境的是32人次，出境的是43人次。

邱垂正表示，各航班運作順暢，相關機關駐金馬CIQS（通關、證照、檢疫、安全）的嚴格把關下，沒有重大違規事件。專案迄今未滿一週，相關機關會依整體實際情形，評估下階段作法，預計下階段搭乘專案人數會比較增多。

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邱垂正並說，逐步恢復兩岸人民健康有序交流是政府的政策，政府將視「金馬地區民眾春節交通專案」執行情形，依疫情等情勢變化，適時檢討，循序漸進恢復小三通客運。

邱垂正也指出，這3年來兩岸人流受阻，主要肇因中國大陸的疫情蔓延所致，而且目前因應中國大陸疫情持續升溫，世界主要國家強化對自中國大陸入境人士的防疫措施，中央流行疫情指揮中心將持續監測境外移入病例及變異株檢測情形。（編輯：張淑伶）1120112