上海市長龔正：經濟成長預期目標為5.5%以上

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（中央社台北15日電）上海市16屆人大一次會議今天下午舉行第4次全體會議，龔正當選市長，繼續擔任市長職務。龔正說，甫閉幕市人代會確定今年經濟成長預期目標為5.5%以上，上海市承擔系列重大戰略任務。

上海市16屆人大一次會議15日下午閉幕，龔正在會後記者會上作出上述表示。

上觀新聞15日報導，龔正回應媒體提問時表示，2022年很不容易，上海市人民都很拚，積極應對COVID-19疫情等超預期因素疊加衝擊，上海市經濟走出V型反彈，長期向好基本面沒有改變。

他說，剛剛閉幕的上海市人民代表大會確定今年經濟成長預期目標為5.5%以上，這主要出於3方面考慮。

第一，考慮現實可能。上海承擔一系列重大戰略任務，溢出帶動效應正在加快釋放。去年推出一大批穩增長、促發展的政策效應持續顯現，加上去年基數較低等客觀原因，實現這一目標，「我們有足夠支撐，也有足夠信心」。

第二，考慮發展需要。希望透過量的合理成長為更充分的就業、更穩定的物價創造更好條件，進一步提振市場信心、穩定社會預期。

第三，考慮遠近平衡，以更好實現上海市第12次黨代會和十四五規劃（2021年到2025年）確定的發展目標。

龔正指出，欲實現5.5%以上成長目標，需要全市上下共同努力、奮力拚搏。新的一年將堅持穩字當頭、穩中求進，做好穩增長、穩就業、穩物價工作，推動經濟實現質的有效提升和量的合理成長。

龔正強調，特別在三方面求更大突破，分別為充分發揮國家重大戰略任務牽引的作用、加快釋放穩增長政策的綜合效益、持續營造國際一流營商環境。

根據上海市政府工作報告，預計2022年上海全市生產毛額（GDP）達到人民幣4.45兆元（約新台幣19.58兆元），年增3%，去年年初時所訂的成長目標則是5.5%左右。（編輯：李雅雯/張淑伶）1120115