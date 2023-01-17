劉鶴：房地產是中國支柱產業 共同富裕是長遠任務

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（中央社台北17日電）中國國務院副總理劉鶴今天在達沃斯論壇針對外界關注的中國經濟問題表示，房地產仍是中國的國民經濟支柱產業，共同富裕是長遠任務，不可一蹴而就。他還稱中國防疫政策轉型「總體平穩順利」。

年度達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）正在瑞士達沃斯（Davos）舉行。財新網報導，劉鶴是分管金融、科技、工業的副總理，他出席此論壇「是為向海外投資者傳遞來自中國決策層專業、理性的聲音」。

劉鶴在發言中表示，2023年中國經濟將實現整體好轉，增速達到正常水準；預計今年進口會明顯增加，企業會加大投資力度，居民消費會回歸常態。

據報導，劉鶴在發言中提及堅持市場經濟改革方向時，特別提到有的人說「中國要搞計劃經濟」，他表示「這是根本不可能的」。

他在強調要堅定不移深化國有企業改革、毫不動搖支持民營經濟健康發展壯大，促進公平競爭、反對壟斷時，還提到了保護產權和弘揚企業家精神，並稱企業家是未來中國財富創造最重要的要素。

在談到房地產是否會給中國造成金融風險的問題，劉鶴介紹了中國近年化解金融風險的做法，並相當重視房地產業當下的短期風險。但他強調，房地產仍是中國的國民經濟支柱產業；中國較快的城市化發展還會提供有效需求。

在談到外界議論紛紛的「共同富裕」目標時，劉鶴說，實現共同富裕是重要社會發展目標，也是實現中國長治久安的歷史性任務。共同富裕強調的是避免兩極分化，最終還是要靠共同發展。

他說，在推動共同富裕的過程中，包括外商在內的企業家都將發揮發動機的重要作用。因為企業家精神是社會財富創造的關鍵要素，如果沒有財富的逐步積累，共同富裕就成了無源之水、無本之木。

根據財聯社，劉鶴還回答了主持人關於中國疫情形勢的提問。

他說，中國從全面的動態清零的防疫政策，轉向治療重症的防疫政策，這個調整是去年12月8日開始的，今年1月8日開始實行「乙類乙管」，也就是說全面的放開。

對於目前的情況，他表示，「轉型總體平穩順利」，經過了一段高的感染，現在大部分社會成員已經恢復了正常的狀態，達峰的時間和恢復正常的時間是比較快的，「從某種意義上超出了我們的預期」。

他說自己在中國負責交通運輸業，經考察，今年春節期間，「將有50億人次的遊客要探親訪友，這個數字是非常大的」，意思是已經全面恢復了正常。

他說，目前的重點難點仍然在具有基礎病的老年患者，正在努力地加以應對。「從整體情況來看，醫院、病床、醫生、護士、各種藥品的供應，是完全可以保障的。」（編輯：張淑伶）1120117