促中古屋銷售 浙江推「帶押過戶」

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（中央社台北18日電）中國房市不振，浙江省6部門昨天聯合公布推進中古屋「帶押過戶」登記服務新模式的通知，以利於中古屋購屋者降低交易成本、簡化過戶程序，加快中古屋流通。

澎湃新聞今天報導，浙江省自然資源廳、中國銀保監會浙江監管局、省住房和城鄉建設廳、省司法廳、中國人民銀行杭州中心支行、中國銀保監會寧波監管局6部門17日聯合發布「關於深化多跨協同推進二手房『帶押過戶』登記服務新模式的通知」。

報導說，「帶押過戶」的核心是免去中古屋交易中提前籌款還貸解押環節，實現帶抵押房產過戶轉移登記和抵押權登記手續同步辦理，有利於中古屋購房者降低交易成本、提高交易安全、簡化過戶程序，被視為進一步降低交易的風險和成本，活絡中古屋資源、加快中古屋流通和交易。

據表示，浙江全省11個地市目前已陸續展開中古屋「帶押過戶」登記服務，並積極推進線上業務功能開發和上線，其中杭州市已實現線上「帶押過戶」辦理。初步統計，全省目前已辦理400多筆業務，涉及資金約人民幣11.4億元。

中國房產市場持續走低，中國國家統計局昨天公布2022年全年房地產開發投資與銷售數據，全國房地產開發投資人民幣13兆2895億元（約合新台幣59.4兆元），年減10%；其中住宅投資10兆646億元，年減9.5%。

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中國國務院副總理劉鶴昨天在瑞士舉行的年度達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）表示，房地產是中國重要的支柱產業，當局高度重視房地產價格和銷售急劇下降，將透過保護契約和產權，穩定市場預期，並放鬆一些房地產管制舉措，從而有效擴大需求，使房地產公司具備造血功能。

至於市場近期對中國房市的悲觀論調，劉鶴認為，中國仍處於城市化較快發展階段，巨大的需求潛力將為房地產業發展提供有力支撐。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120118