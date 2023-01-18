習近平會給李強多大經濟權？分析：接深改委是指標

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（中央社記者呂佳蓉台北18日電）旅美中國政治學者鄧聿文表示，已定於一尊的中共總書記習近平會讓渡多大權力給候任總理李強是後續觀察指標，如李強領導中央深改委，擁有經濟和社會事務決策權，將向外界釋放更強訊號。

美國之音（VOA）中文網17日刊出鄧聿文的評論文章，其中指出，中國官方昨天公布去年的經濟數據，GDP成長率為3%，此一數據與去年初定下的5.5%的成長率目標幾乎腰斬，也創下過去40年最差紀錄之一。儘管今年經濟形勢較為樂觀，但搞好經濟除政策路線轉向的訊號並不夠，組建一個怎麼樣的政府經濟管理團隊也同樣重要。

鄧聿文解釋，李強已被內定為總理，一個多月後將在「兩會」走馬上任，儘管是習的親信，但既然被選中，仍存在如何處理黨內老大與老二關係的問題。

鄧聿文在文章回顧以往習近平與李克強的關係時指出，隨著習近平專權強化，他也把傳統上屬於總理的經濟大權剝奪過來，並通過中央全面深化改革委員會（深改委）與中央財經委員會（中財委）奪取權力，並指李克強雖在這兩個機構中都是習的副手，但權力已大大遭邊緣化。

文章接著指出，李強是由習近平一手提拔，有信任關係，習很可能願意放手讓李強按自身思路去搞活經濟。例如，允許李強去挑選國務院經濟管理部門人選，在經濟政策和發展方向上有更大發言權等等，從而在李強的帶領下，扭轉經濟下滑的勢頭。

他說，觀察習會將多大權力讓渡給李強有幾個指標，其中為是否會將中央深改委主任一職由李強接任。

鄧聿文指出，在20大後，中共黨內已無人挑戰習近平的權力，又在政治局有一幫親信，再兼任黨內很多小組職務實無必要，可以放棄一些而專注在他認為最具挑戰性的事情上。

文章又說，經濟現在是中國的頭等大事，「但實踐證明習沒有經濟才能，管不好經濟，再把持經濟決策大權對恢復經濟不利。」 因此，鄧聿文認為，他至少應該將這2個決策機構（指深改委與中財委）的一個讓渡給李強。且相對而言，深改委更適合由總理來主導。

中央深改領導小組是習近平上台後於2013年成立的新決策機構，成員基本是由黨務、行政和司法、軍隊的副國級出任。

文章指出，從人員構成看，深改委比中財委似乎更高一些。深改委可能不單負責經濟決策，也涉及黨和國家事務，此角色看來更適合交由總理負責。

鄧聿文表示，如果由李強領導深改委，擁有經濟和社會事務決策權，向外界釋放的信號將更強烈，意味著習在20大後真的要一心一意搞建設。

另一個機構中財委前身為1980年成立的中央財經領導小組，六四之後該機構一度被撤，1992年恢復，由江澤民做組長，朱鎔基做副組長，成員多為國務院相關經濟職能部門的主管。這個慣例延續到現在。

鄧聿文表示，儘管江澤民、胡錦濤都擔任過財經領導小組組長，然而他們應只是掛名，實際主導該決策機構的是兼任副組長的朱鎔基和溫家寶。

他說，因總書記兼任財經領導小組組長是慣例，習將他讓渡給李強的可能性不大。

鄧聿文表示，如習近平足夠自信與聰明，他應該把深改委職務讓渡李強，讓他有更大的空間去做事。（編輯：張淑伶）1120118