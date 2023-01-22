一度低調3年 陳光標現身春晚觀眾席引話題

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（中央社台北22日電）先前作風高調、以大手筆慈善著稱的中國企業家陳光標，近3年來一度銷聲匿跡。但中國民眾赫然發現，陳光標在睽違公開場合3年後，21日除夕夜現身央視春晚的觀眾席，成為話題。

事實上，陳光標以往曾是中國中央電視台春節聯歡晚會的觀眾席常客。綜合中國網路訊息，陳光標至少在COVID-19疫情前的2017、2018、2019年春晚，都曾在觀眾席現身。但2020至2022年的春晚，卻沒有見到他的蹤影。

眼尖的中國網友發現，昨晚播出的春晚鏡頭顯示，陳光標坐在觀眾席上的約前2、3排位置，十分顯眼。一些網友紛紛留言「陳光標又出來了」、「還是那麼高調」、「看來沒事」、「應該過關了吧」、「他應該恨不得想上台吧」等語。

從事資源回收業的陳光標，其發跡手法一直受到中國各界好奇及討論。2000至2010年代，他屢屢以大慈善家面貌出現，除了在重大災難現場以率隊救災身分亮相外，更以十分高調的「現金牆」方式向民眾發放現金，使他獲得的評價非常分歧。但近幾年來，陳光標較少出現在公開場合，轉趨低調，引起外界好奇。

財新網2016年曾發表長篇報導指出，直指陳光標涉嫌非法募資、非法投標、違規倒賣拆遷項目、偽造公章、偷稅漏稅等多項違法行為，並指李東生、令計劃等涉貪落馬的中共黨內高官，都是陳光標的企業得以獲得大量財富的後台。

同時，陳光標自稱前後捐款人民幣20億元（新台幣約90億元）作慈善的說法，也曾被中國自媒體人發文質疑，直指他真正的捐款只有2000萬元左右，與他標榜的數字相差達100倍。

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陳光標另一項爭議之處，是2022年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前，他曾在微博發文揚言，裴洛西如果訪台，他願意第一時間捐出90%家產作為國防用途。但裴洛西訪台後，陳光標卻迅速刪文，捐款不了了之。

2022年9月，中國網路上流傳陳光標在老家種地的照片，一度引起討論，甚至有人直指他生活落魄。但也有人表示，陳光標當時是在幫忙父母幹農活。（編輯：邱國強）1120122