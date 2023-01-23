中國電影業2022年慘淡 賀歲片拚回血

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中國電影業歷經2022年慘淡後，今年春節賀歲片至少有6部影片，試圖幫助電影業「回血」。圖為2022年12月，電影「阿凡達：水之道」在北京一家戲院上映，吸引觀眾回流。（中新社提供）中央社 112年1月23日

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（中央社台北23日電）過去一年，受到疫情與清零政策的影響，中國電影行業面臨艱困境。隨著防疫放寬，今年的春節賀歲片至少有6部影片，試圖幫助失血過多的電影業「回血」。

中國國家統計局的數據顯示，2022年度中國電影總票房為人民幣300.67億元（約新台幣1350億元），較上一年的470億元下降約36%。其中，國產電影票房為255.11億元，在總票房占比84.85%。

數據顯示，中國2022年城市院線觀影人次為7.12億，比2021年的11.67億大幅減少；影院總放映場次1.02億場，比2021年的1.23億場少了2000萬場。

在疫情發生前的2019年，中國大陸電影總票房642.66億元，創下歷史紀錄，其中國產電影總票房達411.75億元。

據「娛樂獨角獸」微博分析，去年中國電影行業的頹勢一路蔓延到元旦檔。根據影劇綜演泛文娛行業數據平台「燈塔專業版」，截至1月2日晚上11時，今年元旦檔電影票房共計5.55億元。

「阿凡達：水之道」、「想見你」和「絕望主夫」分別以2.81億、1.24億、1.21億元票房的成績，佔據票房榜前三名，總計產出95%票房。但與2022年元旦檔的10.21億元相比，同期下降46%，創下2014年以來最差。

今年的中國賀歲片至少有7部電影預期上映，包含闔家歡喜劇「交換人生」；吳京、劉德華等人主演的「流浪地球2」；張藝謀導演的「滿江紅」；梁朝偉、王一博等主演的「無名」；體育題材的「中國乒乓之絕地反擊」；以及2部動畫片「深海」、「熊出沒·伴我『熊芯』」。

中國電影業去年除了大受疫情與防疫政策影響，另一難題是觀眾不斷流失。

分析指出，內容創新是中國電影業要將「消失的觀眾」拉回電影院的關鍵所在。有一個趨勢是，中國電影觀眾有「老化」現象。

根據每日經濟新聞和萬達影視集團大數據中心聯合出品的「2022強影之路」白皮書指出，從2018年到至今，24歲以下的年輕觀眾比例減少了10個百分點。

分析也說，新的一年，產能下降等遺留問題雖然還在，但不少從業者確實相信，至暗的觸底時刻已經過去。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒/吳柏緯）1120123