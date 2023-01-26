香港藝術家流亡台灣 以畫換家常菜溫暖過節

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vawongsir到第一個台灣家庭作客，主人是攝影師Michael，他特別煮了「黯然銷魂飯」（叉燒蛋飯），再配上流心蛋，令vawongsir吃下立即浮現家的感覺。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 112年1月26日

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（中央社記者陳沛冰台北26日電）「我很想家。我很想你可以讓我去你的家，吃一頓我久違了的家常便飯」，流亡台灣的香港藝術家vawongsir發起以畫換家常菜計畫，走進台灣家庭，在餐桌交流港台文化。

vawongsir在2014年畢業於香港浸會大學視覺藝術院，本來是香港中學視藝及通識科教師，2019年香港爆發「反送中」運動，2020年港區國安法生效，他的政治漫畫因涉及反政府題材，被香港教育局裁定專業失德，被迫辭去教師工作；他還被親中媒體點名批評其漫畫煽動仇恨情緒。

vawongsir於2022年流亡台灣，現正就讀國立台北藝術大學藝術跨域研究所。他向中央社說，來台後一個人生活，沒有煮飯，經常叫外送，離鄉背井無法與家人朋友過節，備感孤獨、寂寞。

vawongsir說，在台灣也認識不少港人朋友，互相支持，但自覺要走出舒適圈，向不認識他的人重新介紹自己。

他也想畫有關台灣的政治漫畫，去年11月九合一選舉想動筆，卻發現自己不了解台灣政治及台灣人的想法。

「要融入台灣社會的最好方法，就是走進台灣家庭跟他們直接溝通」，vawongsir說。

於是，他在自己的社交平台開始了「加多雙筷藝術企劃」。「加多雙筷」是廣東話，意思是在餐桌多加一雙筷子，多一個人吃飯。他希望能到不同台灣家庭做客，感受一下久違了家的感覺，會為招待他的家庭畫一幅全家福作為回饋。

流亡台灣的香港藝術家vawongsir無法回港與親人過節，他在社交平台發起「加多雙筷」計劃，希望可以到台灣家庭作客吃家常菜，感受一下久違了的家的感覺，他會畫一幅全家福作為回饋。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 112年1月26日

去年12月24日，vawongsir到了第一個台灣家庭作客。邀請他的是攝影師Michael與整復師弟弟，他們於台北租用同一個工作室。

vawongsir說，Michael對煮食很有研究，特意為他煮了「黯然銷魂飯」（叉燒蛋飯），用香港玫瑰露，加上4小時真空低溫烹調的叉燒，入口軟熟，家的感覺即時浮現，再配上流心蛋，是完美。

當Michael端上一鍋蒜頭蛤蜊雞湯，他喝下暖在心頭，在心底說，「很久沒有喝過湯，媽，我好想你！」

飯後，Michael帶他到家中後園備了一份炸魚，配上暖暖的特調紅酒，加上大家愉快暢談，從肚子到思想都很滿足。

2天後，vawongsir到了年輕媽媽一綺的家吃飯。一綺跟丈夫昌龍有一名讀高一的兒子，並幫助鄰居照顧一名小女孩。

昌龍是客家人，非常熱情，vawongsir踏入家門，昌龍馬上開了一瓶金門高粱酒。他喝第一口，感到50多濃度酒精很嗆，慢慢喝下也覺得味道好。

一綺用那瓶高粱酒烤了一份烏魚子，酒精揮發帶出烏魚子的甘香及鮮味，燒焦的部分特別好吃。

飯後一綺煮了客家傳統甜點「牛汶水」，像沒有餡的湯圓。她親手用傳統石磨將米磨成漿，別有一番風味。

vawongsir到第2個台灣家庭作客，邀請他的家庭用高粱酒烤了一份烏魚子，酒精揮發帶出烏魚子的甘香及鮮味，燒焦的部分特別好吃。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 112年1月26日

第2個台灣家庭一綺親手用傳統石磨將米磨成漿，煮了客家傳統甜點「牛汶水」給vawongsir品嚐。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 112年1月26日

vawongsir說，第2個邀請他作客的台灣家庭是一綺及昌龍，最令他印象深刻的是，其兒子對於如果台灣被攻打，一定會力挺到底。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 112年1月26日

去年12月30日，vawongsir獲邀從高雄到台北工作，同任媒體行政人員的兄弟David及Daniel邀請做客。

David及Daniel當天要加班也堅持不爽約，未能親自下廚惟有叫外送。「他們將外送的滷水豬手控肉煲及鴨油飯拿出來重新擺盤，令我有吃家常便飯的感覺」。

vawongsir說，控肉的口感像香港的梅菜扣肉，不過味道重很多。

當晚，vawongsir還認識了David的幾名台灣友人，大家一邊吃仙草冰、大餅等甜點，一邊喝酒聊天，窩心的新年派對開了5個多小時。

這幾頓飯開闊了vawongsir的眼界，也改變了他對台灣人政治態度的一些誤解。

第3個邀請vawongsir作客的兩兄弟David及Daniel，雖然未能親自下廚而叫外送，但特意將滷水豬手控肉煲及鴨油飯拿出來重新擺盤，令vawongsir有吃家常便飯的感覺。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 112年1月26日

2022年12月30日，vawongsir到David及Daniel兩兄弟家中作客後的繪圖。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 112年1月26日

vawongsir說，Michael一家很熱中於討論政治，關心香港人、有遠見及開放，「我之前以為台灣人是非藍即綠，原來不少人像Michael是中立的，投票時看政黨過去數年的政績」。

在一綺家吃飯，令vawongsir印象最深刻的是，當他問，「你們會怕終有一天『他』會攻台嗎？」一綺的兒子馬上很勇敢地回答，「不！我定會力挺到底！」頓時令他想起2019年，香港年輕人無畏無懼抗爭，可能為台灣新一代提供了示範。

不過，父母卻顯得有點擔憂，「這是典型家庭的矛盾，既不希望自由受到威脅，但也怕下一代站出來會受傷」，vawongsir說。

vawongsir說，「深綠」的David從未想過投票給藍營，認為藍營說得如何冠冕堂皇，都是粉飾過的。他在席間反問，「無黨派會不會把綠營的票搶走？」大家都細想了一會兒，可能這是藍、綠兩黨未來要面對的問題。

David覺得香港人經常說，「今日香港，明日台灣」，其實是「昨日台灣，今日香港」，現在香港像台灣戒嚴時期，充滿白色恐怖，「而我是活生生的例子」，vawongsir說。

農曆新年期間，vawongsir最少有4個飯局，除夕到台北家庭吃團圓飯；一位在台北工作的彰化人邀他大年初一回鄉吃飯；大年初四、初六分別會到宜蘭及台南做客。

vawongsir說，他對「家」有一份新的體會。最初他以為會到三代同堂傳統家庭吃飯，後來發現，台灣地域大，很多人北上或南下工作，變成有兩個家，甚至本不相識的人分租一間公寓，變成像家人一起過節。

未來他希望可以到訪原住民、外省人、眷村或離島的家庭吃飯，在台灣不同地方注入港人的感情，也體驗不同地域的台灣文化。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1120126