企業爆搶人戰 中國業者：加快轉型升級才有出路

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（中央社台北1日電）春節後中國東南沿海大省企業因 勞動力需求而爆發「搶人大戰」，有製造業者認為，在勞動年齡人口減少的大趨勢下，「人海戰術」的生產模式注定無出路，只有加快轉型升級才能解決問題。

香港明報今天報導，農曆新年假期結束前一天，浙江寧波人社部門組織當地11間重點外貿企業於1月27日赴貴州招聘；一天後，浙江省人社廳也組織杭州、寧波、溫州、湖州等地赴四川廣安舉辦專場招聘活動，提供上萬個職位。

深圳市則對企業包車返崗復工、新招聘初次就業員工等給予資金津貼，本月5日前市外原在職職工返崗達500人以上的企業，按照每人人民幣200元（約新台幣880元）標準發放一次性返崗交通津貼，每家企業最高40萬元。深圳市人社局說，1至3月期間將辦208場招聘活動，對2至4月首次到深圳就業的人士，按每人500元標準給予初次就業津貼。

針對企業的搶人現象，陸媒每日經濟新聞引述製造業人士指出，勞動年齡人口減少的趨勢下，人力成本還會繼續上升，「人海戰術」的生產模式注定沒有出路；「招工難」是中國製造業轉型升級過程中必然經歷的陣痛，只有進一步加快轉型升級的步伐，才能解決這一難題。

中國國家統計局2021年調查9萬多家規模以上工業企業，約44%企業反映招工難是最大問題，創數年新高。

據表示，隨著沿海產業向中西部轉移以及中西部地區經濟崛起，越來越多人返鄉創業、就業，「招工難」問題已不局限於長三角、粵港澳等東部發達地區，安徽、江西、四川、湖南、重慶等中西部省市一些企業也普遍反映「招不到合適工人」是限制發展主要因素。

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據2021年針對中國中西部地區招工問題的調查結果顯示，陜西西安13.6%的企業面臨人手不足；湖南省長沙和湘潭調查的19家企業中，15家招工難問題嚴重。

勞動年齡人口減少是招工一大制約因素。據國家統計局數據，中國去年勞動年齡人口比2021年減少666萬人；而2010年至2020年，逾20省勞動年齡人口總數呈負增長，其中最多的是黑龍江、河北、山東，減少人口數都超過600萬。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120201