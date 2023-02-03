降價奏效 特斯拉中國1月逆勢熱銷6.6萬輛

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（中央社台北3日電）中國元旦起對新能源汽車取消國家補貼後，新能源汽車1月份國內銷量比上月大跌45%，但特斯拉中國1月初大降價奏效，1月熱銷6.6萬輛，比上月增加逾萬輛，是唯一逆勢成長的車廠。

中國乘聯會今天發布2023年1月新能源乘用車廠商批發銷量，預估1月新能源乘用車廠商批發銷量41萬輛，比去年12月大跌45%，也比去年1月略減，出現明顯衰退。

中國乘聯會指出，在新能源車國家補貼退出後，1月全國新能源乘用車市場如期迅速進入冰點；由於1月春節前銷售時間僅有20天，新能源車市仍未全面回暖。

中國乘聯會今天發布的數據顯示，特斯拉1月份中國汽車銷量為6萬6051輛，不但比去年12月增加逾萬輛，而且是在中國唯一逆勢成長的新能源車廠，增幅達18%，月銷量躍居第2，僅次於比亞迪的15萬164輛，比亞迪則出現罕見的月衰退36%。

特斯拉中國1月6日大幅調降其國產車型售價，其中Model 3轎車殺至人民幣22.9萬元（約新台幣94萬元）起跳；最熱銷的Model Y長程版休旅車降價最多，新售價人民幣30萬9990元（約新台幣127萬元）。

特斯拉中國大降價明顯奏效，降價首日就交車逾萬輛。不僅出手的車主增加，因此觀望的消費者更多，也是造成其他新能源車廠銷量大跌的主因之一。（編輯：楊昇儒）1120203