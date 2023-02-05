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中國湖南高速公路連環車禍追撞起火 16死66傷
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中國湖南高速公路連環車禍追撞起火 16死66傷

2023/2/5 18:04（2/5 18:28 更新）
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中國湖南長沙境內許廣高速公路4日傍晚5時左右接連發生5起車禍，部分車輛甚至追撞起火。（圖取自九派新聞weibo.com）
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（中央社台北5日電）中國湖南長沙境內許廣高速公路4日傍晚5時左右接連發生5起車禍，部分車輛甚至追撞起火。目前已造成16人死亡、66人受傷，引起中國公安部等單位關注，湖南省政府已派員前往指揮救災。

綜合中國媒體報導，事故發生路段為許廣高速公路南往北方向676公里段，前後約10分鐘內就發生5起追撞事故，其中有車輛因追撞而起火。

根據九派新聞報導，5起事故中，最嚴重的1起就造成7人死亡、涉及7輛車；另3起各造成3人死亡，各涉及11輛、10輛、9輛車；還有1起無人死亡，但涉及12輛車。

同時，這5起事故共造成66人受傷，傷者已送往醫院治療。其中8人傷勢較重，但生命徵象暫時平穩。

報導指出，這起事故引起中國公安部、應急管理部等相關部門重視，湖南省黨政領導人和公安、交通運輸、應急、消防、衛健等部門救援人員趕赴現場，聯合長沙市、區兩級政府展開現場搜救、傷員救治、交通疏導等工作。

報導提到，整個事故係因多車追撞造成，因此產生的車輛起火直到當晚11時31分才被撲滅，今早8時25分才雙向開放應急車道供緩慢行駛。（編輯：邱國強/李雅雯）1120205

中國湖南許廣高速公路4日傍晚發生連環車禍追撞起火，現場冒濃煙。（圖取自九派新聞weibo.com）
中國湖南許廣高速公路4日傍晚發生連環車禍追撞起火，現場冒濃煙。（圖取自九派新聞weibo.com）
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