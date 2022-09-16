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長沙中國電信大樓失火數十樓層燃燒劇烈 官方稱暫無傷亡[影]

2022/9/16 18:10（9/16 18:26 更新）
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長沙中國電信大樓16日下午失火，從中國網直播微博的影片可看到濃煙直衝天際。（圖取自中國網直播微博weibo.com）
長沙中國電信大樓16日下午失火，從中國網直播微博的影片可看到濃煙直衝天際。（圖取自中國網直播微博weibo.com）
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（中央社台北16日電）長沙中國電信大樓下午失火，火勢迅速從低樓層向上延燒，數十樓層陷入火海，濃濃黑煙直衝天際，當地電信、網路隨之中斷。官方傍晚通報，大樓明火已被撲滅，暫未發現人員傷亡。

長沙中國電信大樓火勢既快且猛，網路社群盛傳，大樓應急電源處存放35噸柴油備用發電，可能是事故主因。長沙此前因為供電緊張，已數度祭出限電，許多大樓被下令關閉空調。

央視新聞報導，湖南省長沙市區內的中國電信大樓16日下午發生火災，現場濃煙滾滾，數十層樓體燃燒劇烈。美國自由亞洲電台（RFA）推特發出目擊者上傳的影片。

事發的電信大樓2000年建成，位於長沙市東二環，曾以218公尺的高度成為長沙首座突破200公尺的高樓。

多支網路影片顯示，長沙中國電信大樓先是低樓層失火，火勢迅速向上延燒，數十樓層陷入火海冒出濃濃黑煙，目擊者表示聽到明顯的爆炸聲。不過主要失火處是大樓其中一面外牆，大樓內部人員得以迅速撤離。

這起火災還造成長沙通訊中斷。當地多名用戶反映，電話無法接通，行動網路無法訪問。

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湖南消防官方微博傍晚5時通報，16日下午3時48分，長沙市消防救援支隊指揮中心接到報警：芙蓉區東二環中國電信大廈發生火災，支隊立即調派17個消防站、36輛消防車、280名指戰員到場處置，支隊全勤指揮部遂行出動。

下午4時，轄區首批力量到場，經初步偵察：現場為芙蓉區荷花園電信大廈外牆起火，建築高度218公尺，地上42層，地下2層。目前，明火已撲滅，暫未發現人員傷亡。（編輯：楊昇儒）1110916

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