消防署：高樓火災勿搭電梯 用電要「5不1沒有」

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）美國紐約公寓大火釀19死32命危，疑為電暖氣故障所致。對此，消防署今天提醒，高樓火災逃生應使用樓梯且勿搭電梯避難，另居家用電謹記用電不超過負載等「5不1沒有」要點。

美國紐約市官員說，布朗克斯區一棟19樓公寓9日發生大火，冒出陣陣濃煙，造成19死數十傷，死者包括9名孩童。調查發現，起火原因似為小型電暖氣發生故障所致。

面對高樓火災發生時要如何安全逃生，消防署火災預防組專門委員邱景祥今天告訴中央社記者，因高樓建物的電梯井道在火災時容易形成「煙囪效應」，民眾逃生時應選擇利用樓梯避難，而不要搭乘電梯。

邱景祥提到，無論建物高低，民眾遇到或災要逃生時，應先判斷樓梯或通道有無火、煙，只要逃生路徑「乾淨」即可使用。

但若遇大火且逃生不易時，他建議，應就近選擇安全處待救較妥，最好選擇具實心木房門且屋內要有對外窗的房間為佳，並以衣物、濕毛巾或床單等物將門縫「由上而下」塞住，避免門外濃煙竄入，對外窗則有利呼救、通風和消防員入內救援，待救期間要隨時和消防員保持聯繫以確定救援位置。

邱景祥指出，「平時預防火災作為仍勝過一切」，像是建物安全梯道保持乾淨暢通，以及逃生安全門平日應保持關閉狀態，和加強自身防火安全、逃生知識及應變技巧等。

此外，透過消防署的火災逃生避難流程表可看到，平時就應規劃兩處不同方向的逃生避難路線及出口。

災時若遇到火災，則要立即大聲警示，近在火源處要趕緊開門（往下、往外）逃生，並關門以阻絕火煙擴散；若火源在門外時，要先試摸門把以測試溫度，若門把很燙或開門見煙，就要立即關門和拿衣物塞門縫防濃煙灌入，並尋找第二處方向逃生。

由於這起美國惡火疑為小型電暖氣故障所致。消防署也提醒，民眾使用居家電器應謹記「5不1沒有」原則，包含用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物及沒安全標章電器不買不用。

此外，住家裝設住宅用火災警報器，也可提早偵知火災，及時逃生、應變，包括臥室、客廳、走道、樓梯都要裝設。（編輯：李錫璋）1110110