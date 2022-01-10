紐約公寓惡火疑電暖氣故障釀禍 19死32命危[影]

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（中央社紐約9日綜合外電報導）美國紐約市官員說，布朗克斯區一棟19樓公寓今天發生大火，冒出陣陣濃煙，造成19死數十傷，死者包括9名孩童。調查發現，起火原因似為小型電暖氣發生故障所致。

這起悲劇可能引發外界對城市低收戶住房安全標準的質疑。這是美國本週發生的第2起住宅區重大致命火警，賓州費城一棟公共住宅公寓建築5日清晨發生當地一個多世紀以來最嚴重單一事故火災，造成包括8名孩童在內等12人喪命。

官員今天稍早表示，約有60人受傷，其中32人命危。

路透社報導，布朗克斯區（Bronx）這棟紅磚牆面的公寓當地時間9日上午11時前後竄出火舌，今年一月甫走馬上任的紐約市長亞當斯（Eric Adams）證實有19人在大火中罹難。

他說：「這會是我們史上最嚴重的火災之一。這是一場無法估量的悲劇。和我一起為這些罹難者祈禱，特別是那9條無辜殞落的年輕生命。」

亞當斯事後在記者會表示，這起事故「似乎是小型電暖氣故障所致」。

亞當斯告訴美國有線電視新聞網（CNN），約有200名消防員到場灌救。

影片來源：CNN

官員表示，火苗從公寓2樓及3樓竄出後，一路蔓延到大廳。

紐約市消防局長尼格羅（Daniel Nigro）告訴媒體，煙霧蔓延到每一層樓，可能因為火勢開始延燒時，公寓的門沒關，住戶因此吸入大量濃煙。

他說：「消防隊員在每層樓的樓梯間都發現心跳和呼吸驟停的受害者，連忙將他們帶離。」

尼格羅說，消防人員透過人證和物證，確認這場火災是公寓內一間臥室裡的可攜式電暖器所引起。他還說像這樣的建築物都沒有逃生梯。

目擊者說，他們看見受困居民透過窗戶尖叫求救。

與孩子一同逃出的38歲居民羅德里格斯（Dilenny Rodriguez）告訴法新社：「有好多孩子大聲喊著『救命！救命！救命！』。」

社群媒體流傳的照片和影片顯示，當消防員在附近操作雲梯搶救時，烈焰和濃密黑煙不斷從這棟磚造大樓的3樓窗戶竄出。

紐約市大型公寓9日發生大火，3樓窗戶竄出濃密黑煙。（圖取自facebook.com/FDNY）

住在事發現場附近的金恩（George King）說：「當時陷入一片混亂。我在這裡住了15年，這是我第一次看見這樣的狀況。」

金恩說：「我看到濃濃黑煙，許多人驚慌失措，但沒有人想從樓上跳下。他們都在窗邊揮手求救。」

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「紐約時報」指出，官員稱這是紐約市近年最嚴重的火災之一。據紐約市相關記錄，這座擁有120個單元的大樓靠近蒂博特大道（Tiebout Avenue），建於1972年。

紐約市史上最致命火災是1911年曼哈頓下城（Lower Manhattan）的紐約三角內衣工廠（Triangle Shirtwaist Company factory）大火，當時奪走146 條人命，當中120多人是年輕女性，也引發改善工安的呼聲。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1110110