紐約公寓惡火19死 缺逃生梯凸顯法規脫節

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（中央社紐約9日綜合外電報導）紐約市布朗克斯區一棟十多層樓公寓今天失火，造成9名孩童在內19死數十傷，初判起火原因是一電暖器故障所致。死傷主要是吸入濃煙造成，公寓雖無違規，但凸顯法令脫節。

「華盛頓郵報」報導，已退休的前紐約市消防局副局長布拉克（Jim Bullock）認為，布朗克斯公寓大火慘重傷亡，是最典型的吸入性濃煙釀禍，通常這比烈焰更危險但卻易被人們忽略。

官員表示，這棟名為西北雙子公園（Twin Parks North West）的公寓，起火點位於較低樓層的樓中樓單元，蔓延到門廳後就未再擴大，會造成至少19死，是因有毒濃煙沿著樓梯間竄入，讓更多人窒息。

現擔任紐約消防顧問的布拉克說：「這類建物，火勢通常不會蔓延太大，但濃煙卻會到處亂竄。」他說公寓火警通常濃煙造成的傷亡遠高於火焰，塑料著火後會生出有毒物質，導致氰化物中毒。

布拉克還說，火警再次凸顯自動關閉式安全門的重要性。自動關閉式安全門能減緩火勢與濃煙從起火點蔓延到建物各處，紐約市的建築法規規定建物都需安裝。

業主表示公寓有按法規安裝自動關閉式安全門，沒有違規；紐約市消防局長尼格羅（Daniel Nigro）告訴媒體：「不幸的是，有住戶進出後把門固定於打開狀態，使得當時門沒法自動關閉。」他還說像這樣的建築物都沒有外部逃生梯。

選區為當地的聯邦眾議員托瑞斯（Ritchie Torres）表示，紐約布朗克斯區很多建築都缺乏應對火警的基本設施，諸如灑水頭、裝有自動關閉安全門的樓梯間，以及每個房間與公共區域都裝火災警報器。

他說：「法律規範與這些建物的實際狀況間經常存在嚴重落差。」（譯者：陳亦偉）1100110