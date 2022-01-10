美國紐約19層樓住宅大火 已知19死63傷[影]

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（中央社紐約9日綜合外電報導）紐約市布朗克斯（Bronx）區一棟大型公寓今天發生大火，市長亞當斯表示，至少19人死亡，且數十人受傷，當地媒體報導說，死者包括數名孩童。

法新社報導，亞當斯（Eric Adams）指出：「已知19人不幸死亡，數人傷勢嚴重，這可說是紐約史上最嚴重的火災之一。」並說已知63人受傷。

「紐約時報」（New York Times）報導，傷者送往5家醫院，當中多數是心跳與呼吸中止。

4天前位於費城的一棟3層樓高的國宅也曾發生大火，12人命喪火場，當中包括8個孩童，可說是近來美國死傷最嚴重的火災之一，而紐約的這起大火，死亡人數恐怕還會再攀升。

美國國家廣播公司（NBC）報導，消防局長尼格羅（Daniel Nigro）表示：「上回造成慘重死傷的火災發生在30年前，同樣是在布朗克斯區。」

至少200名消防隊員到場灌救。起火現場在東181街，一棟樓高19層公寓的2樓及3樓，約莫上午10時許竄出火苗。這棟公寓位於布朗克斯動物園（Bronx Zoo）以西，且兩地相隔只有數個街區。

大火迅速吞噬這棟建築物，尼格羅表示，煙霧如此濃密可說是「前所未見」。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）、社群網站等廣傳的圖像與影音顯示，這棟磚造大樓的3樓窗戶竄出陣陣大火及濃密黑煙，於此同時，消防隊員操作雲梯搶救。

至於起火原因仍有待釐清。（譯者：曹宇帆）1110110