大阪火災釀24死 疑逃生受阻加上一氧化碳中毒

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日本大阪一間診所17日疑遭人縱火，由於起火點位於診所出入口旁緊急樓梯附近，研判逃生路線可能因此受阻。（共同社）

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本大阪一間診所疑遭人縱火，由於起火點位於診所出入口旁緊急樓梯附近，逃生路線可能受阻；另外，火場不完全燃燒產生大量一氧化碳，可能讓想逃生的人在短時間就昏迷。

大阪市北區鬧區內一棟複合性大樓4樓診所，17日發生造成24人不幸罹難的嚴重火警，有消息指出，多數罹難者被發現倒在與起火點反方向、沒有對外窗的內側診間附近。警方正以縱火及殺人罪嫌，詳細調查61歲犯嫌谷本盛雄做案動機。

日本共同社報導，面對這起嚴重火警，日本總務大臣金子恭之今天要求全國消防單位，赴全境約3萬棟類似這次火災的各業種進駐的複合性大樓進行現地調查，再就調查狀況提出報告。日本政府將基於各地報告，召開專家學者檢討會議彙整防範再度發生的對策。

調查對象大樓跟這次大阪診所位於的大樓類似，只有一座緊急樓梯、內有不特定多數人可自由出入的診所及餐飲店等進駐，且樓高3層以上大樓；調查內容包括逃生通道是否明確等。

金子今天受訪時說，在這起事件中，起火點位於現場唯一逃生通道的緊急樓梯附近，應該有很多罹難者是因逃生通道受阻以致逃生不及，政府會基於調查結果檢討因應對策。

讀賣新聞報導，大阪診所縱火殺人事件中，多數罹難者可能都是一氧化碳中毒，鳥取大學醫院急診中心教授上田敬博說，複合性大樓內小房間發生火災後容易產生一氧化碳，「就算想逃，恐怕在幾秒內就會昏迷」。

談到大樓發生火災如何避難，上田說，希望大家要知道，一氧化碳比空氣輕，會滯留在房內上方，用手帕摀住口鼻，以蹲姿朝出口方向移動，比較不容易吸入一氧化碳。

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上田之前在近畿大學醫院服務，2019年發生震驚社會的知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案後，擔任縱火犯嫌的主治醫師。京阿尼也有許多被害人應是一氧化碳中毒失去意識未及逃生。

他說，當覺得頭痛「感覺奇怪」的時候通常就已昏迷，昏倒後會持續吸入一氧化碳讓情況更加惡化，「很多人是在尋找逃生處所時逐漸失去意識」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101219