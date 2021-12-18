大阪診所火災24死 61歲男患者疑縱火命危

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日本大阪市一棟大樓內診所17日發生火災，造成24人死亡，日媒指疑涉縱火者命危且曾赴診所就診。圖為消防人員抬著擔架緊急搶救。（共同社）

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本大阪市鬧區一棟大樓內診所昨天嚴重火災，至少造成24人罹難。日媒報導現場空間狹窄，多數死者可能逃生不及一氧化碳中毒，疑涉縱火者命危且曾到過診所就診。

日本放送協會（NHK）報導，位於大阪市北區鬧區一棟大樓4樓的診所，昨天發生造成24人不幸罹難的嚴重火警，日本警方今天上午10時許展開現場鑑識。

警方目前研判曾到診所看診過的61歲男性涉嫌縱火，正以殺人及縱火罪嫌展開調查。

這起嚴重火警發生在17日上午10時20分左右，共有28人送醫，其中24人不幸死亡；另外4人中有3人陷入昏迷、1人輕傷。

截至目前調查得知，有人目擊到這名進入診所的61歲男性，把所攜紙袋放在暖氣設備附近後再踹倒，紙袋內流出的液體瞬間引發火勢；警方今天在現場檢出微量的油，懷疑這袋液體是可燃性液體。

參與調查的人士透露，疑似縱火者應是住在大阪市的61歲男性，過去曾在這間診所看診；這名男性雖然在火災後被緊急送醫救治，但目前狀況相當危急。

另外，離火災現場約3公里的男性住家，在大樓火災前約30分鐘也曾因縱火發生小火災，警方與消防人員今天上午也前往男性住處鑑識。

這間診所主要看診項目為身心醫學及精神科等，一名在這間診所接受治療的20多歲男大生，今天到現場雙手合十靜禱。

這名男大生說，這間診所的院長是很親切的醫生，不記得有發生過什麼糾紛，本來昨天中午左右要來拿藥，結果發生這樣的事，祈禱醫生能平安無事。

大阪17日發生火警，起火的4樓診所平常患者相當多，候診室有時會擠滿約20人，但這棟大樓只有一座小電梯，一次只能供4人搭乘。（共同社）

時事通信社報導，這間診所平常患者相當多，根據時段不同，候診室有時會擠滿約20人，連走廊下也擺放椅子供看診民眾使用。

另一名曾到這裡看診過的男性說，這棟大樓只有一座很小的電梯，能疏散的通道只有緊急樓梯，「只要同時間有數十人擠在一起就會發生恐慌」。

他說，這座電梯最多一次只能供4人搭乘，大家都排隊搭乘；雖然旁邊就有通往緊急樓梯的門，但大家主要還是搭電梯，「在問了工作人員後，才知道那邊有通往樓梯的門」。

今年10月還來過這間診所看診的一名女性說，緊急樓梯無窗又狹窄，「一旦失火，濃煙應該馬上就會充滿樓梯間」。

讀賣新聞報導，大阪府警方輾轉取得疑涉縱火男子的掛號單，正慎重調查他跟診所方面有無任何糾紛。

每日新聞報導，警消等人士指面積約80平方公尺的診所中，雖然燒毀面積僅約25平方公尺，但4樓附近共有28人遭受波及，其中27人被分送到13間醫療機構救治，至少已有24人確認死亡。

這棟大樓只設有一座緊急樓梯及一台電梯，多數罹難者有可能是因為逃生不及、吸入濃煙導致一氧化碳中毒死亡。

大阪市消防局表示，他們曾在2019年3月19日進入這棟樓進行4年1度安檢，在滅火器、火災警報器、逃生指示燈等都沒有問題；這棟大樓並未被強制要求安裝自動灑水裝置。

火災現場是鄰近JR大阪站、餐飲店及辨公大樓林立的「北新地」，是西日本地區規模最大的鬧區。相關單位在火災發生後緊急出動80輛消防車與救護車，加上許多傷者被送出，一度造成現場一陣騷動。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1101218