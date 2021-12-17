大阪火警27命危中多人喪命 醫院：幾乎都是一氧化碳中毒

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本大阪市今天上午發生嚴重火警，27人到院前心肺功能停止。目前日媒對罹難人數的報導不一，NHK稱目前4人死亡，朝日電視台則稱已有9人死亡。

大阪市北區的鬧區今天上午一棟大樓發生火警，火勢約在30分鐘後撲滅，但消防人員救出28名傷者，其中有27人已無呼吸心跳。

日媒陸續報導已有確認死者，各家數據不一。

朝日電視台聲稱已有9死，但未敘明細節；日本放送協會（NHK）報導有4人死亡，送醫的1人確認死亡。大阪府濟生會中津醫院收治的6人中有3人確認死亡，共累計已4死。

大阪地方媒體MBS電視台報導，一家收治6名傷者的醫院說有3人確認死亡，另2人恢復意識、1人重傷。

醫院指出，這些送醫者幾乎都沒有燒傷，而是一氧化碳中毒。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1101217

日本大阪北區曾根崎新地一棟大樓的4樓17日失火。（中央社）