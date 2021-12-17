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大阪火警
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大阪火警4/4

日本大阪鬧區大樓火警27人命危 疑60歲男縱火[影]

2021/12/17 11:07（12/17 16:09 更新）
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日本大阪市北區的鬧區17日上午一棟大樓發生火警。（共同社）
日本大阪市北區的鬧區17日上午一棟大樓發生火警。（共同社）
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本大阪市今天上午發生嚴重火警，已造成27人到院前心肺功能停止，現場有人目擊一名年約60歲男性行徑可疑，大阪府警方研判疑是人為縱火，已啟動搜查。

日本放送協會（NHK）報導，消防單位今天上午10時20分左右接獲多起通報，指大阪北區曾根崎新地一棟大樓的4樓失火。

消防單位出動75輛消防車前往灌救，約30分鐘後的10時46分撲滅大部分火勢，消防人員救出28名傷者，分別為男性17人、女性11人。

當中27人到院前已無呼吸心跳，分別為16男11女，都是在起火的4樓被發現。另一名從6樓救出的男性受到中度傷勢。

火災現場是一棟8層樓建物，靠近JR北新地站，位於大樓與餐廳林立的鬧區一角，起火的4樓是一間診所，有身心醫學、精神科與內科門診等，發生火警時正是看診時間。

大阪府警方從現場狀況等研判，火警疑是人為縱火，已啟動搜查。

警方相關人士透露，有人目擊火警現場曾出現一名60歲左右的男性，從他手持紙袋中流出液體，在他活動的附近也有起火。

警方正在確認該名涉嫌縱火的男子是否在28人中，並在周遭緊急部署。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1101217

日本大阪北區曾根崎新地一棟大樓的4樓17日失火。（中央社）
日本大阪北區曾根崎新地一棟大樓的4樓17日失火。（中央社）
日本大阪市北區的鬧區17日上午一棟大樓發生火警。（共同社）
日本大阪市北區的鬧區17日上午一棟大樓發生火警。（共同社）
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