大阪診所24死縱火疑計畫性犯案 警公布犯嫌姓名

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本大阪一間診所17日發生24死縱火殺人案，警方透過調閱監視錄影機影像等查明曾是這間診所患者的61歲谷本盛雄涉嫌犯案，且研判是計畫性以加害多人為目的前往診所。

日本每日新聞報導，日本警方一般都在逮捕犯嫌後才會公布姓名，這次在逮捕前就公布姓名的作法極為罕見。

大阪府警幹部談到決定公布犯嫌姓名理由時說，雖然根據犯嫌健康狀況無法申請逮捕令，但考量到這起事件的重大程度決定公布。

警方還表示，公布犯嫌姓名也是顧及到被害人遺屬心情等因素。警方正以縱火及殺人罪嫌，詳細調查犯嫌做案動機。

這間位於大樓內4樓的診所，17日上午疑似遭人縱火，根據目擊者情報，谷本在診所內踢倒裝有液體的紙袋，造成流出液體迅速燃燒。

大阪府警搜查一課表示，在大樓內發現裝有谷本駕照的錢包；診所內裝設的監視錄影機完整拍下起火當時的樣子，讓警方調閱後查明谷本涉有嫌疑。

谷本在火災後因無呼吸心跳被送醫急救，雖然在加護病房內恢復呼吸心跳，但因為一氧化碳中毒等影響，傷勢仍相當嚴重。

朝日新聞報導，警方研判犯嫌將可燃性液體裝入紙袋內，且從火場檢出油成分來看，紙袋內裝的很有可能是汽油。

谷本雖然當場被送醫，但在他的口袋內發現兩瓶疑似催淚瓦斯的噴霧器。大阪府警方研判，谷本是計畫性以加害多人為目的前往診所。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1101219