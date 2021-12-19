京阿尼36死促日本政府嚴管汽油 仍難杜絕縱火案

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本兩年前發生知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案，儘管促使日本政府開始嚴格管制購買汽油，但由於無法全面防堵，類似縱火案仍難杜絕。

日本讀賣新聞報導，大阪市北區大樓內一間診所17日發生縱火殺人事件，火場檢出含油成分液體有可能是汽油。2019年7月震驚全國的京阿尼縱火殺人事件後，日本消防廳嚴格管制汽油販售，但之後仍發生類似事件，讓專家要求進一步強化管制的聲浪升高。

根據日本消防法規，要外帶汽油僅限在有工作人員服務的加油站才能販售；如果消費者自行備妥金屬製專用攜行桶的話，最多可外帶60公升。

但在京阿尼事件中，被依殺人罪等罪嫌起訴的犯嫌，就是帶著攜行桶到加油站外帶汽油，然後前往京阿尼位於京都市的第一工作室縱火，造成36人不幸罹難。

受到京阿尼縱火事件影響，消防廳修正相關行政命令，從2020年2月起規定加油站業者在販售汽油時，必須確認並登記消費者身分及外帶使用目的；如果有拒絕業者確認等可疑行徑的消費者，加油站業者應立即通報警方。

如果是瓶裝或罐裝汽油，雖然在大型居家五金賣場及網路上都可以販售，但如果是容量10公升以上的商品，也必須跟實體加油站一樣進行確認。

不過，汽油販售現場對政府強化管制也有所困惑。一間在大阪市的加油站內，很多消費者購買外帶汽油都表示要供發電機或重型機具使用，加油站負責人說，「我們無法確認消費者是否依他們所說的目的去使用，只能相信消費者，所以這樣的對策在實務上還是有其限制」。

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事實上，即使日本政府嚴格管控汽油販售，仍無法杜絕有心人利用汽油縱火。例如今年3月德島市一棟大樓遭人縱火，犯嫌就是在自助式加油站買到汽油。

埼玉縣前刑警、目前擔任危機管理顧問的佐佐木保博說，在政府嚴格管制下，縱火案件仍層出不窮的一個原因，就是民眾還是可以透過網路或自助式加油站買到汽油，所以應該盡速強化防堵漏洞的法令。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1101219