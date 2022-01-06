警報器全沒響 美國費城惡火奪13命包括7孩童[影]

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（中央社費城5日綜合外電報導）美國費城今天發生嚴重火警，一棟3層樓改造建築被燒毀，造成13人命喪火窟，死者包括7名孩童。令人不解的是，火災當下數個煙霧偵測器竟毫無反應，當局正在調查起火原因。

法新社報導，就人口來說，位於賓州的費城是美國第6大都會區，這場大火發生在受歡迎的博物館區域費爾蒙特（Fairmount），是費城近代最致命的火災之一。

消防人員於上午6時40分左右抵達現場救火，花了約50分鐘控制住2樓火勢。這棟建築由聯邦資助的費城住宅管理局（Philadelphia Housing Authority）所有，費城住宅管理局是全美第4大住宅管理局。

費城市長肯尼（Jim Kenney）向媒體表示：「這無疑是本市歷史上最悲慘的日子之一，以如此悲慘的方式失去了這麼多人。」

費城消防局副局長墨菲（Craig Murphy）表示，這場火警是他工作35年來見過最嚴重的一場。

他向媒體表示，罹難人數「是動態的，因為內部仍在進行復原工作」，還說有另外2人被緊急送往醫院救治。

墨菲表示，有8人成功逃離這棟燃燒的房屋。

他還說，目前還無法論斷起火原因，但消防部門正在進行調查。

根據路透社報導，關於這棟建築物的煙霧偵測器有著矛盾的說法。消防局表示，這棟建築裝有4個煙霧偵測器，上次檢查是在2020年；費城住宅管理局執行副總印達拉（Dinesh Indala）則向媒體表示有6個偵測器，且上次年度檢驗是在去年5月。

印達拉表示，他不清楚火災當下偵測器為何沒有響。

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至少一名住民向「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer）表示，住宅管理局應該用連接電線的偵測器來取代安裝電池的偵測器，因為部分住戶為了在家煮飯或抽菸，會將電池移除。

費城社區法律服務（Community Legal Services）住宅事務律師柯林斯（Jenna Collins）表示，她這些年來曾接獲住戶要求安裝連接電線的煙霧偵測器，但美國國會並未對這類翻修提撥足夠的資金。她還說，住宅管理局似已安裝足夠的偵測器並經常加以檢驗，以符合住房法規。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110106