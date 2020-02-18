電暖器耗電量大 台電提醒要用獨立插座

（中央社記者蔡芃敏台北18日電）寒流襲台，不少民眾拿出電暖設備禦寒。台電臉書提醒，別讓電暖器在無人時繼續運轉，也要與棉被、衣物等易燃物品保持距離，更重要的是電暖器耗電量大，應使用獨立插座。

受到寒流及輻射冷卻影響，中央氣象局表示，今天白天高溫略為回升，不過，今天深夜至明天清晨仍然寒冷。

天氣冷颼颼，不少民眾會拿出電暖器、電毯等設備禦寒，若民眾未注意用電安全，恐怕釀成意外。根據內政部消防署2019年火災概況資料顯示，去年電氣因素共造成3046起火災意外。

台電電力粉絲團臉書貼文提醒，民眾千萬別讓電暖器在無人情況下繼續運轉，否則發生狀況時，民眾無法即時處理。使用電暖器保暖也要保持距離，電暖器不可靠床邊、棉被、衣物等易燃物太近。

電力粉絲團表示，由於電暖設備消耗電功率較大、耗電量也大，應使用獨立插座，不要跟其它電器共用插座。

依照屋內線路裝置規格規定，室內配線一個分路開關最大電流為15A（安培），最大負載量大概是在1650W（瓦），台電說明，所以插在延長線上並同時開啟的電器功率相加，不可以超過1650W，若使用電量高、功率高的電器，建議用專用插座，避免與其他電器共用，才不會因超過負荷發生危險。

根據台電官網，估今天備轉容量率達13.78%，亮起供電充裕的綠燈，台電預估今天用電尖峰將在晚上5時至7時間，最高用電估達2860萬瓩。（編輯：郭無患）1090218