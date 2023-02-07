人口老齡化加快 中國擬將延遲法定退休年齡

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（中央社台北7日電）中國券商中信證券一份研究報告提到，官方擬於今年公布漸進式延遲退休方案，將於2025年實施。專家認為，實施延遲退休政策可減少養老保險基金所承受的龐大壓力。

中信證券研究報告提到，黨的20大會議與2022年底中央經濟工作會議均提出明確要求，漸進式延遲退休方案或於2023年公佈，在2025年正式實施，到2055年前後實現65歲男女同齡退休。

華夏時報6日報導，執行延遲法定退休年齡的訊息已經釋放多年，「關於印發十四五國家老齡事業發展和養老服務體系規劃的通知」、「擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）」均提及要實施漸進式延遲法定退休年齡。

北京市社會科學院研究員王鵬表示，鑑於目前人口整體形勢，以及經過先前媒體、相關主管部門論證分析，大眾對於漸進式延遲退休方案具備一定心理準備，因此漸進式延遲退休方案，今、明兩年內推出是大勢所趨。

王鵬說，很多老年人雖然到了退休年齡，依然有精力、有意願去從事相關工作，為經濟社會發展做出貢獻，「對於老年人來說，他的經濟收入愈多，未來在養老方面的花費可能愈具備靈活性」。

河南澤槿律師事務所主任付建指出，從社會發展角度看，在人口老齡化程度加快、勞動力減少等情況下，施行延遲退休政策在一定程度上可減少養老保險基金所承擔巨大壓力；另一方面，漸進式延遲退休也有利於未來進一步擴大內需。

根據第7次人口普查數據顯示，中國60歲以上人口約有2.64億人，占總人口18.7%；65歲以上人口約有1.9億人，占總人口13.5%。十四五期間，新退休人數將超過4000萬人，勞動年齡人口淨減少3500萬人。

如何實施延遲退休政策？人力資源和社會保障部先前已經明確指出要堅持「小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧」等原則。

人口學專家何亞福指出，實行彈性退休制更為合理，讓不同的人根據自身狀況，在一定的退休年齡段區間內（例如58至68歲間）自主選擇退休年齡。

他說，在職人員可以根據自身情況在這個年齡段區間內選擇合適的時間點辦理退休手續，領取養老金。養老保險繳納時間越長，繳納資金越多，退休時候領取的退休金就越高。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1120207