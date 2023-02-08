政策利多不見效 房地產在武漢市淪困難行業

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（中央社台北8日電）中國各地頻釋利多激勵房市卻不見起色，湖北武漢當地行情每平方公尺降價人民幣（下同）近6000元（約新台幣2萬6500元）還賣不動，房地產在武漢已淪為困難行業。

每日經濟新聞今天報導，由於武漢房市無論成交量及投資力度均創下近年新低，因此武漢市6日發布的16條穩經濟措施（以下稱16條），房地產行業被歸為「困難行業」。

數據顯示，2022年武漢新建商品住房共計成交11萬6300套、總面積1316萬5000平方公尺，同比分別下滑42%和43%，創近8年成交量最低，全年土地成交金額約822億元，同比減少約47%。

武漢市住房保障和房屋管理局官網的數據也顯示，截至去年10月，武漢已批准預售尚未網簽的商品住房18萬1626套、面積2109萬6000平方公尺，庫存約18萬套。

網簽是指房產交易雙方簽訂合約後向房地產相關部門備案並上網公告，防止一房多賣。

由於庫存高賣壓沉，降價的寒流去年蔓延武漢房市，仲介業者指出，若干區域建案降價近20%，特別是去年上半年，不降價根本賣不動，不少購地成本高的建案都是虧本賣。

武漢房市面臨的保交樓壓力也相當棘手，統計顯示，截至去年12月31日，重點監測的290個停工建案中62個全面復工、86個部分復工，仍有126個處於停工狀態；其中問題建案共36個，在32座城市的問題建案總量佔比逾10%，尚未交屋共6萬9266套、總計面積727萬平方公尺。

武漢住建局數據顯示，今年春節以來，武漢房市成交依然萎靡不振，1月新建商品住房網簽成交6303套，銷售面積74萬5000平方公尺，成交量環比下降62%，同比下降48%。

房市調查機構中指研究院華中研究員李國政說，房市短期內需求不振，信心不足情況依然存在。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1120208